Los famosos a los que el dueño de Twitter, Elon Musk, les paga el “chulito azul”

Los meses siguen pasando y la red social Twitter no ha dejado de llamar la atención, principalmente por diversos cambios que la plataforma ha tenido. Uno de los que más revuelo ha causado es el que tiene que ver con que, ahora, quienes deseen tener su cuenta verificada, deben pagar para que el chulo de color azul acompañe el nombre de la biografía.

Elon Musk, el nuevo dueño de la app del pájaro azul, ha estado en el ojo del huracán por el cambio de la verificación y otras consideraciones más. Sin embargo, en recientes declaraciones, se ha hecho público que el magnate le paga la marca de verificación azul a algunos famosos.

Mediante un mensaje que ha sido compartido en Twitter, Musk ha revelado que “solo Shatner, LeBron y King” reciben el beneficio de no tener que invertir en el servicio de Twitter Blue.

Es decir, el empresario ha confirmado que saca de su propio dinero para que los perfiles del actor William Shatner, el jugador de baloncesto LeBron James y el autor Stephen King obtengan el “chulito azul”.

Antes de eso, James y King ya habían manifestado que no pagarían por tal suscripción, la cual tiene un valor estimado de ocho dólares mensuales (un poco más de 35.000 pesos en Colombia).

Inclusive, hace poco King ha cuestionado en Twitter el porqué su perfil aun tenía la insignia de color azul, pese a que se negó a Twitter Blue; nueva característica de la red social que permite a los suscriptores editar sus propios tuits y escribir hasta 10.000 caracteres por publicación.

En efecto, fue el mismo Elon Musk que ha despejado las dudas con la reciente confesión.

Por otro lado, de acuerdo con Similarweb, solo el 0,2 % de los usuarios en Twitter han pagado por el servicio de suscripción. El mes pasado (marzo), “el servicio tuvo alrededor de 116.000 suscripciones confirmadas en la web”, agregan.

No obstante, la cantidad de abonos no han representado un alza económica por las pérdidas que la app tuvo justo después de que se hizo el anuncio de que el inversor sudafricano compró Twitter. Tanto así que The Washington Post dice que muchos han “huido en masa” y, en efecto, se ha provocado que las remuneraciones por publicidad tengan la estrepitosa caída de hasta un 75 %.

Por ahora, gran parte de la comunidad de usuarios digitales que utilizan la aplicación del pájaro azul se han negado a tener que pagar los ocho dólares mensuales por Twitter Blue. Lo mismo ha pasado con las verificaciones de organizaciones, pues el costo para obtener un chulo de color amarillo es de 1.000 dólares por mes. Aun así, el cambio del retiro de marcas de verificación a las cuentas que no han pagado se mantiene.

De hecho, en la tarde del jueves 20 de abril, la red social ha empezado a eliminar las marcas de verificación azules heredadas, de modo que quienes deseen conservarlas deberán suscribirse a la versión de pago.

Cabe recordar que Twitter había anunciado que el 1 de abril comenzaría a retirar las insignias azules heredadas, de tal forma que los usuarios individuales que quieran mantenerla debían acceder a una suscripción Twitter Blue y las organizaciones y empresas a otra dirigida a ellas, conocida como ‘Organizaciones verificadas’.

Sin embargo, han sido muchas las cuentas que desde principios de este mes han mantenido la insignia azul sin haber pagado una suscripción. Para enmendar esta situación, el actual dueño de Twitter, Elon Musk, anunció en su perfil que “la fecha final” en la que se retirarían las insignias azules heredadas sería el 20 de abril, como así ocurrió finalmente.

