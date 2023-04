Sony presenta y patenta un mando capaz de reaccionar a gestos o pulsaciones

Sony presentó una nueva patente para su mando de PlayStation 5 (PS5) DualSense, que está fabricado con un material elástico capaz de responder a gestos como pulsaciones o apretones y de cambiar de temperatura durante su uso.

El último mando presentado por la compañía tecnológica japonesa para su consola de última generación es DualSense Edge, que admite la personalización de los controles para adaptarlos a las necesidades del jugador.

Otras de sus funcionalidades destacadas son la opción de recalibrar las llamadas zonas muertas de los joysticks y de los gatillos, así como la interfaz de usuario en el mando para crear perfiles y cambiar entre ellos de forma intuitiva.

La compañía ha estado trabajando en nuevas posibilidades para controlador, que ha patentado con un nuevo diseño del mando que integra como novedad principal la capacidad de cambiar de temperatura según lo que esté ocurriendo en el juego.

Según esta patente, este mando utiliza un material elástico y deformable, como un material de gel macromolecular y otros elastómeros, “para enriquecer las experiencias hápticas del usuario”.

Gracias a este nuevo formato, el mando es capaz de reconocer gestos de los usuarios, de modo que se podría pulsar, girar, pellizcar o frotar, entre otras acciones, concentradas en esa parte elástica del dispositivo.

En la patente también se menciona que el controlador puede “comunicar al usuario la sensación de calor y frío”, lo que indica que su temperatura podría cambiar con base en lo que esté sucediendo durante el juego.

PlayStation Plus: juegos gratis que estarán disponibles en abril del 2023

Sony ha revelado el listado de videojuegos que ofrecerá para los jugadores que cuentan con una suscripción al servicio de PlayStation Plus.

En esta ocasión, los títulos gratuitos son para todos los suscriptores del servicio, por lo que estarán disponibles para quienes manejen la opción de PlayStation Plus Essential, Extra o Premium.

Vale la pena resaltar que PlayStation 5 es una consola retrocompatible con la PS4, de manera que los juegos que sean de una generación anterior pueden ser empleados en ese nuevo sistema.

Sackboy: A Big Adventure, Meet Your Maker, y Tails of Iron son los juegos que estarán disponibles en la opción PS Plus Essential durante el mes de abril, para todos los jugadores que cuenten con una suscripción con el servicio de PlayStation Plus en PS5 y PS4.

Sackboy: A Big Adventure

A diferencia de los títulos de la franquicia ‘LittleBigPlanet’, esta nueva aventura es protagonizada por ‘Sackboy’, que deja de lado las mecánicas de construcción de niveles y propone una aventura de plataformas en 3D, pero sin abandonar toda la estética que ha caracterizado la saga de juegos creada por Media Molecule.

De igual manera, el juego ofrece una experiencia cooperativa en donde un grupo de amigos podrán superar desafiantes niveles que tienen un diseño muy original.

Tails of Iron

Odd Bug Studio, estudio independiente, ofrece un juego de acción que apela a una estética que imita el dibujo a mano para generar escenarios ambientados en una antigua tierra sombría. En esta aventura, un joven heredero del trono ha sido desterrado de su reino y ahora él deberá emprender un arduo viaje para poder recuperar su lugar como rey.

Tails of iron es un juego de rol que está disponible en PlayStartion Plus. - Foto: Captura de video del canal de Youtube de PlayStation

Esta entrega ofrece una experiencia con elementos de rol y un sistema de combates inspirado en Dark Souls, donde el jugador tendrá que explorar un peligroso reino, para lograr acabar con el clan de las ranas que robó la corona.

Meet your Maker

Meet Your Maker, juego de Behaviour Interactive (estudio creador de Dead by Daylight), representa una propuesta que integra elementos de los juegos de disparos en primera persona, muy al estilo de Doom, junto a elementos de construcción de laberintos para que los usuarios sean quienes creen los escenarios en donde combatirán.

Además de diseñar los corredores, otras áreas que tendrá la arena de combate, los jugadores podrán decidir si crean laberintos llenos de trampas mortales o zonas amplias en donde solo sobrevive el rival que tenga más agilidad y puntería.

