¿Qué se debe hacer si un Smart TV no se conecta a internet?

Desde hace mucho tiempo, el televisor es uno de los aparatos esenciales del hogar, debido a que hacen parte del entretenimiento de muchas personas. Su avance tecnológico ha permitido que este elemento ofrezca funciones inteligentes que lo han hecho muy versátil y funcional para algunas actividades diarias, a estos nuevos modelos se les conoce como Smart TV.

No obstante, algunas personas aseguran que a veces les ha resultado complejo que un televisor inteligente se pueda conectar a internet. Ante esto, expertos aseguran que puede haber muchos motivos por los que no se pueda realizar esta acción.

Así como los celulares, los televisores inteligentes también se pueden actualizar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dentro de los más frecuentes se encuentra que la señal no llega correctamente de una habitación a otra, o sencillo, que se ha desconectado el internet del televisor.

De acuerdo con el portal especializado en tecnología Adsl Zone, lo primero que se debe hacer es buscar los ajustes en el modelo que se tenga y buscar la red wifi e introducir la contraseña. Seguido de esto, debe comprobar la conexión a internet, ya que el principal inconveniente de que no se pueda conectar el televisor a la red es la propia conexión.

Si persiste el problema, lo mejor es esperar un poco para saber si la dificultad es temporal y se soluciona al poco tiempo o, por el contrario, tendrá que seguir probando nuevas soluciones.

Uno de los métodos para verificar la conexión es probar en otros dispositivos. “Lo primero que tenemos que hacer si vemos que el televisor inteligente no se conecta correctamente a internet, ya sea por wifi o por cable, es comprobar si en otros dispositivos sí tenemos una señal y podemos acceder a internet”, indica Adsl Zone.

El portal especializado explica que si no funciona en ningún otro dispositivo o si solo funciona en los de una habitación o los que están conectados por cable o los que no están conectados por cable, por ejemplo; puede que el problema no esté en el televisor en sí, sino que esté en el router o en la red wifi que se haya caído en ese momento o que no se tenga señal por un problema del operador.

“En ese caso, si la señal se ha caído justo cuando intentaba conectar el aparato, puede que se haya encontrado con un error. Basta con probar en unos minutos y con comprobar todos los aparatos que tenga para ir descartando problemas. Si solo es el televisor, puede seguir buscando soluciones. Si no funciona en ninguno las soluciones son otras: comprobar si es problema de su operador, revisar el router”, señalan expertos.

Router. - Foto: Getty Images

Otra solución es comprobar si la caída es global. Si no funciona el internet en el teléfono o la tablet o el computador será porque el problema es global y no consiste en modificar ajustes en el televisor, sino comprobar el router. En ese caso, debe llamar a su operador.

Mientras verifica, también puede probar reiniciando y reseteando el router, una solución común a la que casi siempre se recurre.

“Un reseteo soluciona muchos problemas, más de los que nos podemos llegar a pensar. En el caso del router, tiene que apagarlo con el botón trasero y desenchufar todos los cables. Una vez que lo haga, espera unos 20 o 30 segundos para volver a encenderlo y tratar de hacerlo funcionar de nuevo”, agrega Adsl.

Pasados unos minutos, cuando se hayan encendido todas las luces, pruebe de nuevo a conectarse a internet con el televisor.

Especialistas en el tema también aconsejan comprobar el cable o viceversa. Si el televisor está conectado a través de cable y no de wifi, pruebe con otro cable o pruebe ese cable en otros aparatos para comprobar que no está allí el problema.

Luego intente volver a conectarlo para ver si el problema está en las conexiones, o compruebe si este está defectuoso. Para ello, podrá probarlo con otros dispositivos o ver si hay alguna señal de desgaste, rotura, etc.

Conexión wifi. Foto: Getty images. - Foto: Foto Gettyimages

Lo mismo ocurrirá en caso de haberlo tenido conectado a wifi. Pruebe con el cable por si el problema está en la señal de la red inalámbrica y por eso no se conecta. Quizá funciona en otros dispositivos porque la señal es más fuerte, pero llega debilitada al televisor o hay algún problema que haga que no esté llegando correctamente el WiFi a este punto.