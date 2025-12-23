Sony compra una participación mayoritaria de icónico cómic por 457 millones de dólares

Sony compró una participación del 41 % en el cómic de Charles M. Schulz ‘Peanuts’ y sus personajes, incluidos Snoopy y Charlie Brown, de la canadiense WildBrain, en un acuerdo de 457 millones de dólares, dijeron las dos compañías el viernes.

El acuerdo amplía la participación actual de Sony, del 39 %, elevando su participación al 80 %, según un comunicado conjunto. La familia Schulz seguirá siendo propietaria del 20 % restante.

“Con esta participación adicional, estamos encantados de poder aumentar aún más el valor de la marca ‘Peanuts’, aprovechando la extensa red global y la experiencia colectiva del Grupo Sony”, afirmó el presidente de Sony Music Entertainment, Shunsuke Muramatsu.

Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

Los personajes Linus van Pelt, Snoopy, Lucy van Pelt y Charlie Brown Foto: Getty Images via AFP

‘Peanuts’ se estrenó el 2 de octubre de 1950 en siete periódicos. Las peripecias del “pequeño cabezón” Charlie Brown y sus amigos, entre ellos Linus, Lucy, Peppermint Patty y su beagle Snoopy, se expandieron a más de 2600 periódicos, llegando a millones de lectores en 75 países.

La tira ofrece imágenes perdurables de cometas atrapadas en los árboles, Charlie Brown intentando patear un balón de fútbol, ​​la mordaz Lucy dando consejos por cinco centavos y Snoopy emprendiendo ocasionales viajes de fantasía por los cielos. Frases como “manta de seguridad”, “santo cielo” y “la felicidad es un cachorrito calentito” forman parte del vocabulario global. Schulz falleció en el año 2000.

Sony adquirió su primera participación en Peanuts Holdings LLC en 2018 de WildBrain Ltd., con sede en Toronto. En la transacción del viernes, las divisiones de música y cine de Sony firmaron un “acuerdo definitivo” con WildBrain para comprar su participación restante por 630 millones de dólares canadienses (457 millones de dólares).

Los derechos de la marca ‘Peanuts’ y la gestión de su negocio están a cargo de una subsidiaria de propiedad absoluta de Peanuts Holdings.

Un porcentaje de las acciones fue adquirido por Sony. Foto: Instagram @snoopygrams

Sony logró grandes ingresos en 2025

La empresa japonesa de tecnología y entretenimiento Sony registró un aumento del 18 % en sus ganancias para el año fiscal,gracias a buenos resultados en sus operaciones de música y videojuegos.

Su director ejecutivo, Hiroki Totoki, describió el miércoles la estrategia de crecimiento de la compañía, enfatizando que la colaboración entre los diversos segmentos de Sony Corp., como la animación y la música, eran cruciales para ofrecer el “kando”, o compromiso emocional, que se encuentra en el centro de la visión y la fortaleza de la compañía.

Gigante de la industria automotriz realiza millonaria inversión

“Aprovechar nuestro impulso y los resultados obtenidos hasta la fecha y trabajar con un enfoque preciso para hacer realidad nuestra Visión de Entretenimiento Creativo a largo plazo será el núcleo de nuestras estrategias corporativas en el futuro”, dijo a los periodistas.

La división de películas de Sony tiene sólidas ofertas en desarrollo, incluidas películas de Spider-Man y películas biográficas sobre The Beatles, mientras que la animación sigue siendo un motor de crecimiento centrado en el popular servicio de transmisión de anime Crunchyroll, dijo Totoki.

*Con información de AFP.