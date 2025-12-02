Suscribirse

¿Adiós al PlayStation 4? Sony anuncia drástica decisión que afectaría a usuarios desde diciembre

La multinacional japonesa estaría acelerando los preparativos para retirar progresivamente la PS4 del servicio activo.

Redacción Tecnología
2 de diciembre de 2025, 6:59 p. m.
La PlayStation 4 comienza oficialmente su camino hacia el retiro.
La PlayStation 4 comienza oficialmente su camino hacia el retiro. | Foto: Getty Images

Una noticia reciente indicaría que la PlayStation 4 está entrando en una etapa que marca el inicio de su despedida. Sony confirmó que, a partir de 2026, varias de las funciones sociales y comunitarias dejarán de estar disponibles, un anuncio que marca el inicio del ocaso para una de las consolas más emblemáticas de la compañía.

Aunque el dispositivo continuará funcionando con normalidad, este ajuste evidencia el cierre de un ciclo tecnológico y abre el camino para consolidar la migración hacia PlayStation 5 y los proyectos de próxima generación.

Desde hace semanas, diferentes medios especializados, entre ellos Spazio Games, informaron que la multinacional japonesa estaría acelerando los preparativos para retirar progresivamente la PS4 del servicio activo.

Tras más de diez años dominando el mercado desde su lanzamiento en 2013, la consola se encamina hacia su adiós definitivo, siendo una de las consolas más vendidas de la historia con más de 117 millones de unidades distribuidas, ya que pronto dejará de recibir soporte clave y actualizaciones que la mantengan plenamente vigente.

Así se puede restaurar de fábrica un PlayStation para poder venderlo
Estos son los primeros servicios dejarán de funcionar en 2026. | Foto: Anadolu Agency

Sony se prepara para descontinuar el soporte para algunas de las funciones clave de la plataforma. En otras palabras: la vieja reina desaparecerá silenciosamente”, señaló el medio italiano especializado en videojuegos.

Según la información filtrada y recogida por el medio, las actualizaciones del sistema solo estarían garantizadas hasta diciembre de este año, mientras que 2026 sería el punto de partida del declive progresivo. A partir de esa fecha, la consola comenzaría a despedirse de varias de sus características más representativas.

“A partir de ese momento, la PS4 comenzará a perder piezas, no de hardware, sino de alma”, puntualizó el sitio.

¿Cuáles son los servicios que dejarán de funcionar o cambiarán gradualmente?

Además, el portal especializado Gamerant detalló que varios servicios esenciales de la PlayStation 4 dejarán de estar operativos o experimentarán cambios progresivos a partir de 2026. Entre ellos se encuentra el Activity Feed Web API, la función que permite a los jugadores compartir sus actividades dentro de la consola, así como el Shared Media Web API, encargado de gestionar la difusión de capturas de pantalla y videos.

También se verán afectados el Title Small Storage (TSS) y el Title User Storage (TUS), espacios de almacenamiento vinculados tanto a los juegos como a los usuarios, donde se guardan avances y datos secundarios.

PS4: la consola que marcó una generación inicia su retiro definitivo.
PS4: la consola que marcó una generación inicia su retiro definitivo. | Foto: Getty Images

A estos ajustes se suma la reducción de herramientas ligadas a la identidad en línea, como las funciones de Users & Profiles y los Word Filters, utilizados para moderar conversaciones y mantener la seguridad en las interacciones.

Incluso PlayStation Plus sufrirá modificaciones importantes: desde enero de 2026, los títulos de PS4 dejarán de ocupar un lugar protagónico en el catálogo mensual y pasarán a aparecer solo esporádicamente, anticipando el cierre definitivo de una era.

En otras palabras, quienes aún disfrutan de la PS4 podrán continuar usándola con normalidad, manteniendo acceso a su biblioteca y a varias funciones en línea por un periodo adicional. No obstante, la cantidad de nuevos títulos desarrollados exclusivamente para esta consola disminuirá, al igual que la frecuencia de las actualizaciones del sistema.

