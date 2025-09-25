PlayStation revela sus grandes apuestas para 2026: novedades, estrenos y fechas de lanzamiento en su evento ‘State of Play’

PlayStation presentó este miércoles sus más recientes novedades en el marco de un nuevo State of Play, en el que dio a conocer sus próximos lanzamientos de videojuegos y accesorios de hardware que llegarán entre 2025 y 2026.

Uno de los anuncios más destacados fue Marvel’s Wolverine, desarrollado por Insomniac Games en colaboración con Marvel Games, que ofrecerá una versión original del icónico superhéroe y estará centrada en sus inicios. El título llegará en otoño de 2026 en exclusiva para PlayStation 5 y fue presentado con un tráiler de jugabilidad que promete un combate “rápido, fluido y feroz” en escenarios de acción.

También se confirmó la fecha de lanzamiento de Saros, de Housemarque, que estará disponible el 20 de marzo de 2026, acompañado de un nuevo tráiler que muestra sus mecánicas de combate.

Otro anuncio importante fue la llegada de Microsoft Flight Simulator 2024 a PS5 el 8 de diciembre de 2025, con una actualización gratuita en 2026 que añadirá soporte para realidad virtual en PS VR2.

Microsoft Flight Simulator 2024 también llegará a PS5 en diciembre de 2025. | Foto: Getty Images

Asimismo, Nioh 3, desarrollado por Koei Tecmo, se lanzará el 6 de febrero de 2026. Durante el evento se mostraron nuevas imágenes de este RPG de acción, con personajes clave y mecánicas de combate renovadas.

El terror también tuvo espacio con el anuncio de Halloween, basado en la clásica franquicia cinematográfica, que saldrá el 8 de septiembre de 2026. Desarrollado por IllFonic, permitirá jugar en solitario o en modo multijugador asimétrico, encarnando personajes como Boogeyman o Michael Myers.

Otras novedades:

Battlefield 6 mostró avances de su multijugador masivo con combates a gran escala.

Zero Parades – For Dead Spies, un RPG de espías del estudio ZA/UM (creadores de Disco Elysium ), fue revelado con sus primeras imágenes.

), fue revelado con sus primeras imágenes. Last Epoch – Orobyss Expansion, catalogada como “la mayor expansión” del título hasta ahora, llegará a PS5.

Code Vein II confirmó su lanzamiento para el 20 de enero de 2026.

para el 20 de enero de 2026. Deus Ex Remasterizado estará disponible el 5 de febrero de 2026.

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered regresará el 19 de marzo de 2026.

Let it Die: Inferno llegará el 3 de diciembre de 2025.

Crimson Desert estará disponible el 19 de marzo de 2026.

Un nuevo DLC de Sonic Racing: CrossWorlds – Meta Man ya se encuentra disponible.

Nuevos altavoces inalámbricos de PlayStation

Además de los videojuegos, la compañía presentó los Pulse Elevate, sus primeros altavoces inalámbricos diseñados para ofrecer una experiencia de audio inmersiva.

PlayStation confirmó fechas de lanzamiento de varios títulos importantes. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Estos altavoces heredan tecnologías de los auriculares Pulse Elite y Pulse Explore, incluyendo controladores magnéticos planos y la conexión PlayStation Link sin pérdidas. Ofrecen baja latencia, compatibilidad multidispositivo (PS5, PC, Mac, smartphones mediante bluetooth) y pueden usarse junto a PlayStation Portal como reproductores remotos.

En cuanto al audio, prometen una calidad realista con graves potentes gracias a woofers incorporados y soporte para Tempest 3D AudioTech, que posiciona el sonido con precisión para mayor inmersión.

Cuentan también con un micrófono integrado con supresión de ruido asistida por IA, para garantizar comunicaciones de voz claras.

Finalmente, incluyen batería recargable, estarán disponibles en 2026 y llegarán en dos colores: blanco y negro.