La Nasa volará hacia el asteroide Psique, un mundo que tiene una superficie metálica

La Nasa se prepara para lanzar este viernes 13 de octubre una misión al distante asteroide Psique, un mundo hecho de metal no estudiado previamente, que los científicos creen que podría ser el núcleo de un antiguo cuerpo celeste.

Las malas condiciones meteorológicas no permitieron el despegue el jueves 12 de octubre, pero las probabilidades de clima favorable aumentaron a 85 % este viernes. Una nueva tentativa podría tener lugar el sábado.