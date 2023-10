Las razones por las que sus correos se ocultan directamente en la carpeta “spam”

Esto puede generar confusión, pero hay varias razones que podrían explicar esta situación, y una de ellas es que los mensajes se hayan desviado directamente a la carpeta de “spam”, también conocida como “carpeta de correo no deseado”. Pero, ¿por qué ocurre esto?

Para entender mejor este fenómeno, es fundamental conocer el verdadero significado de la palabra “spam” y por qué cumple un papel importante en el mundo digital actual. De acuerdo con los expertos en ciberseguridad, Kaspersky, el término “spam” se refiere a los mensajes no deseados cuyo remitente es desconocido. Esta definición no se limita únicamente a los servicios de correo electrónico, sino que también aplica para las llamadas telefónicas no solicitadas.