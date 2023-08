Lo está utilizando mal: este es el verdadero significado del emoji de las tres gotas en WhatsApp

Cada que la aplicación de mensajería instantánea hace alguna actualización, llegan nuevos emojis a la plataforma, los últimos que han llegado se han centrado en la inclusión. Se espera que para el 2024 sean decenas de emoticones, pues actualmente existen 720, y cada uno de ellos tiene un significado.

Entre las categorías de los emojis se encuentran caras que expresan emociones o situaciones, animales, vegetación, condiciones climáticas, alimentos, bebidas, deportes, símbolos, transportes, lugares, elementos de la vida cotidiana, corazones de colores, números, flechas, relojes, banderas de países y más.

A pesar de que cada emoticón tiene su significado, muchas veces las personas lo emplean mal y en las situaciones incorrectas, pero para poder conocer el significado correcto de cada uno de ellos, la web Emojipedia se encarga de decir lo que quiere decir cada uno.

Qué significa el emoji de las tres gotas en WhatsApp

Muchas personas pueden confundir este emoji y relacionarlo con otro tipo de cosas, pero según Emojipedia, el emoji son tres gotas de sudor y es conocido en inglés como Sweat Droplets.

Dichas gotas se usan en los cómics y en la animación para mostrar personajes que trabajan duro y se sienten estresados. Por otro lado, también puede representar diferentes clases de líquidos, incluso se pueden usar en un ámbito íntimo. Y en otros casos suele significar arrogancia.

Estos emojis que tienen a tener varios significados pueden usarse en varias situaciones, pero siempre hay que tener en cuenta el contexto o el rumbo de la conversación para saber cuándo es apropiado enviarlo al contacto con el que se habla, y sobre todo para evitar malentendidos con las personas, ya sean amigos, pareja, familiares, conocidos, entre otros.

Cómo desactivar las comunidades en WhatsApp

Una de las herramientas que tiene WhatsApp son las comunidades, pero esta opción es la que ha tenido mayor desaprobación por parte de los usuarios, pues era tedioso para los administradores crear y organizar los subgrupos, además que no es nada fácil desactivarlos.

Una comunidad es una función en la que los administradores podrán crear un grupo y luego subgrupos al interior del mismo, opción que se utiliza más en el caso de empresas, pues en una misma hay área administrativa, legal, y muchas más.

El objetivo no es tener muchos grupos de WhatsApp sino por el contrario, en uno mismo poder organizar todos, pero esto no fue bien recibido, ya que el público prefiere lo tradicional y por eso no suelen utilizar las comunidades.

Sin embargo, la opción de comunidades cuenta con una desventaja y es que después de creada, no se sabe a ciencia cierta cómo hacer para eliminar o desactivar el grupo, por eso acá le damos el paso a paso para que pueda lograrlo.

Verificar que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes

Para eliminar una comunidad se debe ser el administrador, en el caso contrario lo único que se puede hacer es salirse.

Presionar el ícono de la pestaña Comunidades > Entrar a la que se quiera desactivar.

Oprimir el nombre de la comunidad > Tocar la pestaña del mismo nombre (se ubica junto a Anuncios).

Desplazarse hacia abajo para llegar a la opción Desactivar comunidad > Apretar Desactivar dos veces.

