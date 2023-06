Meta dice tener una inteligencia artificial que, si la revela, puede ser un riesgo para la humanidad; esto es lo que hace

Eliminación de software no deseado. Con el tiempo, es posible que se instalen programas innecesarios o malware en la computadora, lo que puede ralentizar su funcionamiento o comprometer su seguridad. Se recomienda realizar un escaneo regular del sistema para identificar y eliminar cualquier software no deseado. Es fundamental desinstalar programas que ya no se utilicen para liberar espacio en el disco y mejorar el rendimiento general.