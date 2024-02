Nintendo Switch 2: filtran posible fecha de lanzamiento

No obstante, por ahora se trata de rumores, pues desde Nintendo no se ha emitido comunicación alguna sobre el lanzamiento de la Nintendo Switch 2. Aun así, desde mediados de 2023 ya se viene hablando del tema e, incluso, hay quienes anticipan los primeros anuncios para junio de este año.

Epic Mickey Rebrushed es un hecho, revelan tráiler y fecha de lanzamiento en Nintendo Switch

Por ahora se espera que esta nueva entrega permita jugar los dos juegos de la saga (Epic Mickey: Power of Illusion y Epic Mickey 2: The Power of Two).