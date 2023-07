La Nintendo Switch tendría las horas contadas, por la llegada de una nueva consola

No obstante, el medio en mención señala que la plataforma no tendrá una pantalla OLED , manejará un panel LCD y también contará con cartuchos o tarjetas para los juegos en formato físico.

No obstante, las fuentes de VGC señalan que eventual lanzamiento de un sistema que no sea retro compatible es un aspecto que genera gran preocupación en algunos estudios desarrolladores de títlos third-party, pues temen que la falta de compatibilidad con juegos de Switch podría ser un golpe negativo para las ventas los títulos de la próxima generación.

¿Cuándo sale a la venta nueva consola de Nintendo?

En ese sentido, expertos estiman que si Nintendo decidiera lanzar su nueva plataforma para finales de 2024, la consola contaría con un catálogo de juegos importantes, estrategia que se aplicó en 2017 cuando la marca presentó aclamados juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe y Super Mario Odyssey, para así tener un catálogo atractivo para la temporada de Navidad.