¿No sabe qué jugar? Top de juegos de mundo abierto para explorar con una PlayStation

A diferencia de los juegos lineales, en este tipo de títulos el jugador no progresa siguiendo una historia predefinida o un camino específico. Pese a que este tipo de aventuras cuentan con una historia central, su narrativa no es fija y ello permite al jugador perseguir sus propios objetivos, realizar misiones opcionales y avanzar en la trama a su propio ritmo.

‘Grand Theft Auto 5′ rompe nuevo récord a once años de su lanzamiento; le pone la vara alta a la sexta edición del videojuego

Top de juegos de mundo abierto recomendados para jugar en PlayStation

Este juego de acción y aventura está ambientado en el salvaje Oeste. El jugador puede vivir la vida de un forajido en un mundo colosal y detallado, en donde será posible completar diferente tipo de misiones, cazar animales e interactuar con personajes no jugables y mucho más.

Uno de los puntos fuertes de este título es que su protagonista (Arthur Morgan) no es un simple héroe o bandido. Se trata de un personaje lleno de matices, que tiene un pasado turbio y un presente en donde puede redimirse o ser un criminal despiadado.

¿Aún no tiene una PS5? Juegos con gráficos increíbles disponibles para la PlayStation 4

Ghost of Tsushima (PS4/PS5)

The Rise of the Ronin (PS5)