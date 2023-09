Nishimura, el cometa verde que volverá a repetirse hasta dentro de 400 años; así se vivió en septiembre

Lo que debe saber del cometa verde Nishimura

Quizá usted se esté preguntando por qué el cometa lleva por nombre Nishimura. Pues bien, un científico de nombre Hideo Nishimura fue el encargado de descubrirlo . Es considerado un cometa no periódico que proviene del Centro de Planeta Menores, es decir, de las regiones más lejanas del Sistema Solar, como la nube Oort.

De acuerdo con los expertos, el viaje desde este tipo de áreas podría tardar miles de años. Sin embargo, en este momento, el astro se encuentra cerca de la Tierra, un evento que según los científicos, no se repetirá por lo menos en 400 años.

El cometa atraviesa el espacio a más de 380 mil kilómetros por hora , pero algo que no se ha podido determinar es su tamaño real, aunque los expertos aseguran que podría estar entre unos pocos cientos de metros, y potencialmente, dos o tres kilómetros de diámetro.

Cómo se vivió el cometa Nishimura

Desde comienzos de septiembre los fanáticos podían disfrutar del acercamiento del cometa verde . No obstante, poco a poco ha ido incrementando su brillo hasta lograr una magnitud de 6,7, lo que ha facilitado su visualización desde la Tierra.

Increíble: un asteroide partió en dos la cima de una montaña

Recientemente, un grupo de científicos ha confirmado que este impacto no solo alteró la geología de la región, sino que también partió en dos la cima de una majestuosa montaña china, creando dos picos conocidos como Front Baijifeng y Rear Baijifeng.

Los efectos de la colisión del meteorito, lo cual ocurrió hace millones de años, han sido revelados gracias a una investigación recientemente publicada en la revista “Matter and Radiation at Extremes.” El estudio arroja nueva información sobre el misterioso origen de una depresión circular de casi 1,6 kilómetros de ancho en la montaña Baijifeng, ubicada en el noroeste de China, no muy lejos de la frontera con Corea del Norte.