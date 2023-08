No se deje estafar al comprar el Soat: así puede identificar las falsas páginas web que lo roban y lo meten en líos legales

El Soat, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es un documento necesario para poder mover cualquier vehículo en el país y el no tenerlo acarrea multas costosas y hasta la inmovilización del vehículo, por lo que el no contar con él puede resultar realmente caro para el bolsillo.

¿Cómo estafan a la hora de comprar el Soat?

Descuentos llamativos y mentirosos

Utilizan logos de empresas reales

Ahora, al dirigirse a la página web donde se debe realizar el trámite, se pueden identificar algunos aspectos anómalos que también pueden servir de alerta. Si bien, los comercios electrónicos deben contar con unos certificados SSL para garantizar la seguridad de la transacción, estos delincuentes los han adaptado a sus sitios on line para brindar mayor apariencia de seguridad, por lo que no se debe fiar de anuncios en los que alardean contar con estas medidas de seguridad.

Testimonios poco creíbles

Otro aspecto que llama la atención son los testimonios que colocan en la página para tratar de darle tranquilidad a los compradores; no es difícil identificar que no son personas reales y que sus testimonios son falsos. Por lo general utilizan imágenes descargadas de forma fraudulenta con mensajes que obviamente están orientados a destacar los supuestos beneficios de hacer la compra en ese comercio.

Si el comprador ya ha caído en las garras de los estafadores y recibe el Soat en el correo electrónico, hay que tener cuidado y verificar su validez, pues el confiarse de ese documento puede terminar por sorprenderlo, ya que la autoridad de tránsito, al intentar corroborar el estado del seguro se dará cuenta de que el código QR que viene en el documento no dirige a ninguna página web y que realmente es un documento falso, lo que no solo le valdrá una multa, sino que puede representarle problemas legales.

La recomendación es ir personalmente a las agencias de seguro autorizadas, no caer en los llamativos descuentos y no comprar en páginas web, que aunque se vean muy correctas, no tienen nada que ver con las compañías que en realidad prestan este servicio. Recuerde que de ‘eso tan bueno no dan tanto’.