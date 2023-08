Ojo: estas son las multas por no tener el Soat vigente en 2023

Entre tanto, hay dudas respecto a si se pueden imponer multas por no presentar el Soat físico a las autoridades.

Al respecto, hay que recordar que el Ministerio de Transporte y Fasecolda desde 2017 anunciaron que a partir de ese año ya no sería obligatorio tener el Soat de manera física , y que este documento también se podría presentar ante los agentes de tránsito de manera virtual, pero fueron enfáticos en que si es obligatorio tenerlo y presentarlo al momento que la autoridad lo requiera.

“Queremos informarle a todos los colombianos que el Soat es y seguirá siendo obligatorio y aquel que no lo porte se hará acreedor a la sanción de 30 salarios mínimos. Por eso le hacemos la invitación a todos los colombianos que tienen vehículo para que sean responsables en la vía. Con el Soat digital ya no hay excusa para no portarlo”, manifestó entonces el Ministerio de Transporte.