“Nunca antes visto”: científicos detectan un agujero negro que está devorando a una estrella

El descubrimiento, realizado por astrónomos de la Universidad de Leicester, supone un “eslabón perdido” en el conocimiento de los agujeros negros que perturban las estrellas en órbita . Reportado en Nature Astronomy, sugiere la existencia de toda una colección de estrellas en proceso de ser consumidas que aún no han sido descubiertas.

Lo que dicen los científicos

Fenómenos totalmente nuevos

Cuando se produce un acontecimiento extremo que provoca un estallido de rayos X en una región del cielo en la que antes no había rayos X, los astrónomos lo denominan transitorio astronómico de rayos X. A pesar de los eventos extremos que anuncian, no es fácil encontrarlos, o al menos no rápidamente, por lo que se ha desarrollado esta nueva herramienta para buscar nuevos tipos de transitorios en tiempo real.