Ojo: ladrones se aprovechan de compradores digitales en Navidad; así se evita el robo

Con las compras navideñas, que incrementan ad portas de la Nochebuena, también lo hacen los delincuentes que no desaprovechan oportunidad para delinquir.

Luego del tiempo de pandemia por la covid-19 en Colombia y el mundo, las transacciones digitales fueron incrementándose exponencialmente, generando fieles consumidores que hoy en día prefieren adquirir sus productos a través de portales web y aplicaciones, y esto es aprovechado por los cibercriminales que intentan aplicar todas sus artimañas para estafar a las personas.

Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, durante el primer semestre de este año se han incrementado los ciberdelitos en el país en un 20 %, lo que señala un alarmante aumento en esta modalidad de hurto.

Toda esta fuerza y ayuda que brindan las nuevas tecnologías de la información también recorre un camino tenebroso, pero con grandes posibilidades para blindarse y proteger no solo a los compradores en línea, sino a las grandes compañías y empresas durante la Navidad. Es así como Némesis comparte una serie de tips que podrían ayudar a los usuarios a cuidarse de los ciberdelincuentes.

Validar el correcto funcionamiento de los agentes de seguridad en los equipos, tanto de usuario final como de servidores.

Preguntar si los correos que se reciben están relacionados con nuevas suscripciones.

Nunca ingresar a la página web del banco a través de enlaces o links que se adjuntan en correos electrónicos. Para ingresar a la página web del banco, se recomienda teclear la persona misma la dirección.

Muchos usuarios son estafados al comprar en sitios web fraudulentos. - Foto: Getty Images

Los bancos nunca enviarán correos electrónicos solicitando usuarios o claves de acceso. Si se reciben estos correos no deben responderse, sino que deben ser eliminados.

Buscar reseñas en sitios, leer los comentarios de los clientes, buscar una forma fácil de contacto por si hay algún problema.

Después de acceder a un sitio de compras o banco en línea, hay que asegurarse de cerrar la sesión por completo, y no permitir que la computadora o dispositivo recuerde los nombres de usuario, contraseñas o información de tarjeta de crédito.

Además de esto, hay que prestar atención también ante las alertas de posible violación de la ciberseguirdad en el hogar o en el trabajo. ¿Pero cómo evitar ser víctima de la delincuencia digital en ese aspecto?

1. Monitorear la actividad de mensajes sospechosos: ignorar la actividad de los correos es una falla común en muchas personas, incluso en las empresas. Los correos electrónicos son uno de los puntos más débiles y blancos fáciles, pues, a través de ellos se pueden introducir fácilmente las amenazas a la seguridad de los equipos.

Es importante evitar hacer clic en enlaces en correos electrónicos promocionales, abrir archivos adjuntos sospechosos o ejecutar actualizaciones de aplicaciones solicitadas por el mismo, destaca Felipe Hernández, gerente de Producto de Ezviz Colombia.

2. Identificar los códigos maliciosos: los malwares y códigos maliciosos generalmente se esconden en formatos comunes de archivo, como PDF, html, GIF o Zip. Así que una buena práctica consiste en escoger un antivirus capaz de detectar y eliminar cualquier posible ataque de un virus informático, agrega Felipe.

3. Usar contraseñas seguras y no compartirlas: lo ideal es que las contraseñas cuenten con 16 a 20 caracteres, combinando números, letras mayúsculas, minúsculas y símbolos, de manera que no sea fácil descifrarla. Se recomienda no compartir las credenciales de las aplicaciones a personas externas, de manera que si alguien intenta ingresar esté la autenticación de dos pasos activada, según Redeszone.

5. Autentificación en dos pasos: es un poco molesta esta opción para algunos usuarios porque implica un paso adicional, de acuerdo con Xataka. Pero, al igual que las contraseñas, proporciona una capa más para proteger los datos.