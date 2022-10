Si se le olvidó alguna contraseña, así puede verla desde su dispositivo Android

Las contraseñas con el paso del tiempo se han vuelto indispensables para las personas, debido a que estas protegen los datos. Sin embargo, pueden llegar a ser un problema si se deben ingresar constantemente.

No obstante, en los sistemas operativos Android existe una forma para guardar y recordar las contraseñas que se han ingresado en las diferentes apps instaladas en el dispositivo móvil.

En ese orden de ideas, esta característica guarda automáticamente lo que se ingresa en las aplicaciones y sitios web, con el objetivo de no volver a ingresar ese tipo de información. Asimismo, las contraseñas estarán protegidas mediante un cifrado avanzado.

En ese sentido, si alguien tiene acceso al teléfono, este no podrá ver su información más personal. No obstante, si esta persona conoce el código de seguridad, la medida no funcionará.

Ahora bien, para ver o editar las contraseñas guardadas en el celular se deben realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la opción ‘Ajustes’.

Acto seguido, dar clic en ‘Seguridad y privacidad’.

Luego dirigirse a la opción ‘Administrar sus contraseñas’.

En este punto se pedirá el respectivo PIN.

Si el código de seguridad es correcto, se podrá acceder a todas las cuentas y sitios web donde se haya almacenado la información.

Finalmente, se podrán editar y eliminar las contraseñas.

Por otra parte, existen dos formas de agregar nuevas claves al teléfono, siendo la primera de forma manual, mientras que la segunda es mediante el uso de un gestor de contraseñas.

Manualmente:

Dirigirse a la aplicación o página web donde se pide la clave.

Ingresar y luego dar clic en el botón ‘Guardar’.

Acto seguido, la información se agregará a la lista de información guardada.

Gestor de contraseñas:

Descargar ‘LastPass’ o ‘1Password’.

Crear un ‘Vault’ para almacenar todas las contraseñas.

Finalmente, esta opción tendrá a disposición las contraseñas para ser utilizadas en cualquier momento.

Trucos poco conocidos que se pueden implementar en WhatsApp

WhatsApp, con el paso del tiempo, se ha convertido en la plataforma de mensajería instantánea más importante del mundo, debido a que posee más de 2.000 millones de usuarios en el planeta.

Es por eso que la aplicación perteneciente a Meta se ha convertido en el principal recurso de las personas para poder comunicarse de manera rápida y efectiva con sus contactos.

Sin embargo, las constantes actualizaciones y las nuevas versiones de la aplicación hacen que ciertas herramientas pasen desapercibidas, así como trucos de la plataforma que muchas personas pueden obviar y según el portal Mejor con Salud son los siguientes:

Eliminar todo el historial

Para borrar todos los datos que se han guardado en la aplicación, especialmente en las conversaciones, lo que se debe realizar en primera instancia es acceder a los ‘Ajustes’. Acto seguido, dirigirse a la opción ‘Chat’ y, por último, al ‘Historial’.

Al momento de pulsar la opción ‘Eliminar todos los chats’, automáticamente se elimina el registro de los mensajes en la cuenta. Este método se recomienda cuando se desee reiniciar por completo WhatsApp.

Pixelar imágenes

En las últimas actualizaciones, WhatsApp permite pixelar una imagen o una parte específica de una forma rápida y sencilla. Antes de confirmar la foto para enviarla, hay un ícono de un lápiz, donde se puede llevar a cabo este proceso.

Lo primero que se debe hacer es dar clic en el extremo derecho donde aparece la opción ‘pixelado’ y al elegir esa característica se podrán ocultar las partes que no se quieren mostrar.

Chat personal

Para crear un chat con uno mismo, hay que dirigirse a cualquier conversación y escribir lo siguiente: wa.me/prefijo del país y número telefónico. Cuando se lleva a cabo este proceso, automáticamente se abre otra ventana con una conversación propia, la cual permite información personal o recordatorios.

Enviar conversaciones por correo electrónico

Por cuestiones de trabajo, las personas deben enviar las conversaciones de la aplicación por correo electrónico, razón por la cual se puede realizar al abrir las opciones del chat y, acto seguido, dar clic en ‘Exportar chat’.

En esa característica es posible enviar todo un compilado de la conversación por mail o Dropbox. Asimismo, se puede incluir archivos multimedia y audios.