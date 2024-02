OpenAI y Midjourney van tras poderosa red social para entrenar modelos con datos de sus usuarios: ¿a qué tanto podrán acceder?

Según escribe el gerente de Producto de Tumblr, Cycle Gage, en uno de los documentos, este “ volcado de datos inicial” incluye “todo el contenido de publicaciones públicas de Tumblr entre 2014 y 2023″ , también, aparentemente por error, contenido que no sería visible públicamente en los blogs.

Este otro contenido no visible se refiere a publicaciones privadas en blogs públicos, publicaciones compartidas en blogs eliminados o suspendidos, respuestas privadas a los contenidos o publicaciones marcadas como explícitas o no apropiadas (NSFW, por sus siglas en inglés) de Tumblr. Todo ello se usaría para entrenar los modelos generativos de sendas compañías.

No obstante, como ha informado The Verge con base en esta publicación, Automattic planea lanzar una nueva configuración que permitirá a los usuarios decidir qué se puede hacer con sus datos y “optar por no compartirlos con terceros, incluidas empresas de IA”.