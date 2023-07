Pasos para apagar WhatsApp sin tener que desinstalarlo

- Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea que más se utiliza por parte de las personas para comunicarse con amigos, familiares, compañeros de trabajo por medio de stickers, fotos, videos o mensajes de texto.

Sin embargo, existen momentos en donde algún usuario se puede sentir aturdido por recibir tantos mensajes o llamadas, razón por la cual hacen todo lo posible para desconectarse. Por ejemplo, existe un método secreto que permite apagar la plataforma sin tener que desinstalarla o quitarle internet al dispositivo móvil.

Cuando alguien se siente agobiado por WhatsApp y quiere descansar de recibir mensajes, la mayoría de las veces activan el modo avión. No obstante, expertos recomienda que esta opción no es recomendada, ya que, al hacerlo, se desactiva el internet por completo y no se podrá utilizar las demás aplicaciones del dispositivo móvil.

Para desactivar o apagar la aplicación de mensajería instantánea, existe un truco que no es tan conocido por los usuarios y permite hacerlo sin quitarle el internet al smartphone. Lo bueno de este método es que no se requiere de aplicaciones de terceros, las cuales pueden poner en peligro la información personal almacenada en el celular.

Para lograrlo, se deben llevar a cabo una serie de pasos. Sin embargo, se debe tener presente que este método está dirigido para los usuarios que cuenta con un dispositivo Android.

Pasos:

Ingresar a los ‘Ajustes’ del dispositivo móvil.

Seleccionar el apartado ‘Aplicaciones’.

Acto seguido, buscar e ingresar en ‘WhatsApp’.

Una vez ahí, pulsar en el botón que diga ‘Detener’ o ‘Forzar detención’.

Ante el mensaje que aparece, confirmar los respectivos cambios.

Hecho los pasos, se dejará de recibir mensajes y llamadas de WhatsApp.

Para activar nuevamente la aplicación de Meta, se deben realizar los mismos pasos y responder los mensajes que hayan llegado en WhatsApp.

¿Cómo bloquear WhatsApp para evitar que su pareja lea sus chats?

La privacidad en redes sociales es uno de los aspectos que más preocupa a los usuarios, debido a que la información que compartimos puede estar expuesta a amenazas o posibles robos de identidad. Sin embargo, no son las únicas razones, además, aplicaciones de mensajería como WhatsApp se prestan para desarrollar vínculos afectivos y emocionales con terceras personas.

En ese orden de ideas, la red social le ha facilitado la vida a los usuarios con sus continúas actualizaciones para que estos protejan sus conversaciones y eviten que personas sin permiso accedan a sus chats; una solución muy efectiva para aquellos que esconden una infidelidad.

Este bloqueo de chats consiste en usar la huella dactilar, su rostro o un código para desbloquear la aplicación y que solamente usted o personas autorizadas puedan acceder a WhatsApp.

¿Cómo bloquear un chat?

Debe seguir los siguientes pasos, no omita ninguno para que la función se active correctamente:

Ingrese a WhatsApp.

Seleccione los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha.

De clic en ‘Ajustes’ y ‘Cuenta’.

Allí elija ‘Privacidad’.

En el caso de Android, pulse sobre ‘Bloqueo con huella dactilar’, en iOS ‘Bloqueo de pantalla’.

Finalmente, escoja el tiempo que quiere para que la app permanezca bloqueada.

WhatsApp es una app que se utiliza frecuentemente para intercambiar información, compartir fotos, videos, archivos, entre otros archivos, frente a esto, si quiere mantener la seguridad de sus conversaciones, puede desactivar las notificaciones de WhatsApp en la pantalla de bloqueo o habilitar la verificación de dos pasos; una función que permite proteger toda la cuenta. Sin embargo, los usuarios, ya sean de Android o iOS, no la implementan demasiado, ya que, no es tan conocida.

