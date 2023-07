Pasos para enviar un video en alta calidad por WhatsApp

Años atrás era muy difícil compartir videos por WhatsApp, debido a que no se sabía si realmente llegarían a su destinatario, porque la aplicación de mensajería instantánea solo permitía enviar archivos que no superaban los 100 MB. Sin embargo, con el paso del tiempo la cantidad se elevó a 2 GB y ahora los usuarios mandan sus imágenes, documentos, entre otros archivos sin ningún inconveniente.

No obstante, muchos usuarios no saben que WhatsApp comprime los videos a la hora de su envío; esta medida se hace para no ocupar la memoria interna del dispositivo móvil de forma rápida, es decir, que los contactos no lo reciben en su calidad original.

Ahora bien, así es como es posible enviar imágenes con su calidad original, con los videos ocurre algo similar, esto gracias a una nueva herramienta, la cual permite enviar videos en HD. A pesar de que existe una ligera compresión, los videos que tenga una resolución de 1920 x 1080 serán enviados en 608 x 1206.

Es importante mencionar que esta nueva opción se encuentra en su versión beta para usuarios Android. No obstante, se espera que en las próximas semanas esté disponible para la versión original.

¿Qué es WhatsApp Beta?

Usualmente, WhatsApp prueba sus nuevas funciones con un reducido grupo de personas, esto con el objetivo de detectar fallas o recaudar sugerencias sobre las herramientas que desea incorporar a su plataforma.

Este grupo de usuarios hace parte de un programa llamado beta de WhatsApp, a través de este se otorga acceso a una versión especial de la aplicación que incorpora funciones experimentales o en desarrollo.

¿Cómo tener WhatsApp Beta en Android?

El proceso para apuntarse al programa beta de WhatsApp no representa mayor dificultad, para ello solo se requiere seguir las siguientes acciones:

Desde un navegador web ingresar la página oficial del programa beta de WhatsApp.

Hacer clic en el botón “Convertirse en Tester”.

En caso de tener instalada la app, se debe realizar una actualización desde Google Play.

Si no se tiene la app, habrá que buscar en Google Play la aplicación oficial de WhatsApp.

Descargar la aplicación en el teléfono inteligente.

WhatsApp cuenta con una versión beta para probar nuevas herramientas. - Foto: Getty Images

Una vez realizados los pasos anteriormente mencionados, el usuario hará parte del programa beta de WhatsApp y por ello tendrá acceso a las funciones experimentales que la plataforma esté desarrollando.

A partir de ese momento, es importante que el usuario procure tener la última versión disponible de WhatsApp, esto con el fin de poder contar con todos los cambios que se estén ejecutando en la app.

¿Cómo enviar un video en alta calidad?

Ingresar a una conversación personal o grupal.

Oprimir el icono del clip de ‘Galería’.

Seleccionar un video y en la parte superior saldrá las letras de ‘HD’.

Oprimir la mencionada opción y escoger entre la calidad ‘Standard’ o ‘HD’.

Acto seguido, oprimir en ‘Hecho’ y compartir el respectivo video.

Vale la pena precisar que WhatsApp recientemente anunció otra mejora para su plataforma, la cual está enfocada en cambiar la experiencia al momento de sostener una videollamada a través de la plataforma.

Según un reciente anuncio del servicio de mensajería instantánea de Meta, la última versión beta de WhatsApp para Windows recibió una nueva actualización que incluye una función que le brinda la posibilidad a los usuarios de crear videollamadas grupales con un máximo de hasta 32 participantes.

La compañía lleva meses trabajando en nuevas funcionalidades para su versión de Escritorio. De hecho, el pasado mes de mayo comenzó a implementar la función de llamadas y videollamadas grupales en la versión beta de la plataforma para macOS.

Una reciente actualización de la aplicación nativa de WhatsApp para Windows, la versión 2.2324.1.0, lanzada a través del canal beta y disponible en Microsoft Store, indica que la compañía también ha implementado esta característica en este otro sistema operativo.

WhatsApp está desplegando una característica que les permite a los usuarios generar videollamadas con hasta 32 personas. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En concreto, WhatsApp está desplegando una característica que les permite a los usuarios generar videollamadas con hasta 32 personas, que ya está disponible para algunos probadores, tal y como ha adelantado WABetaInfo.