Instagram creó una nueva función para evitar el envío de fotos sexuales no solicitadas

Instagram, la red social de origen estadounidense, propiedad de Meta y que fue lanzada en 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger, tiene actualmente una cifra de usuarios mensual alrededor del mundo de 1.336 millones.

En Latinoamérica, Instagram es la segunda red social más utilizada. La plataforma de fotos y videos es considerada la reina de la imagen, pues ofrece a sus usuarios el beneficio de obtener una audiencia potencial, atrayendo así el tráfico y engagement, con el uso de distintas estrategias de marketing digital. Además, de ser un medio de entretenimiento para algunos, para otros es una oportunidad para generar ganancias económicas.

Instagram tendrá una nueva función. - Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, las redes sociales, constantemente se actualizan para brindarles experiencias agradables a sus usuarios, Instagram no es la excepción, esta vez anunció una nueva función que es diseñada para proteger a sus usuarios de fotos explícitas no solicitadas.

De este modo, las personas tendrán una experiencia más segura y positiva, en especial para los menores de edad. Pues evita que los abusadores acosen a otras cuentas con mensajes mal intencionados, además, de fotos sexuales que ponen en peligro la privacidad e integridad de los cibernautas.

Sin embargo, esta opción se encuentra en periodo de prueba, pero se espera que próximamente se encuentre en la aplicación.

Al momento que esta herramienta salga en Instagram, será necesario que los usuarios envíen una solicitud previa para ser autorizados de compartir cualquier tipo de contenido. De esta manera, la persona tendrá la decisión de aceptar o simplemente rechazar la solicitud de alguna fotografía explicita no solicitada, mostrando quién es el autor del mensaje.

Meta aseguró que dicha invitación de chat solo podrán enviarse cuando el mensaje van en texto, el permiso de acceder a la conversación, también va para videos, mensajes de voz o realizar llamadas.

Instagram se enfoca a la protección de los adolescentes, - Foto: Getty Images

El trabajo que viene haciendo la aplicación se enfoca a la protección de los adolescentes, quienes en muchos casos son víctimas de acosos en la red social y más cuando reciben tipo de contenido sexual.

Las últimas novedades de Meta para evitar que los niños pasen todas sus vacaciones conectados en Instagram

Meta ha anunciado en las últimas horas nuevas funciones que incorporará próximamente a Instagram, Facebook y Messenger, destinadas a los adolescentes y a las familias, para gestionar el tiempo que pasan en estas aplicaciones y el uso que hacen de ellas.

La aplicación de mensajería Messenger ha puesto en marcha nuevas herramientas de control parental con las que los padres y tutores pueden ver el tiempo que el menor pasa en la app, acceder a la lista de contactos y los ajustes de privacidad y seguridad.

comprobar quién ve las historias que comparten los adolescentes. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Además, pueden ver con quién se escriben los menores y establecer limitaciones para que solo puedan hacerlo con sus amigos, amigos de amigos o con nadie. Y comprobar quién ve las historias que comparten los adolescentes.

Estas herramientas están disponibles a través del Centro para las familias en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, pero la intención de la compañía es que lleguen a más países de todo el mundo en los próximos meses.

Asimismo, estas se ampliarán el próximo año para incluir funciones de gestión del tiempo y de las interacciones en Messenger.