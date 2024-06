“Murió Twitter”: ¿de qué se trata la tendencia que ha desatado memes y la furia de usuarios de X?

“Ahora tus ‘Me gusta’ son privados para todos con el fin de proteger mejor tu privacidad. Si le das Me gusta a más posts, tu cronología “Para tí” será mejor”, fue el mensaje que la plataforma les ha compartido a sus usuarios.

Los 'Me gusta' en X ahora son privados | Foto: Captura de pantalla

Según explicó Wang, los ‘Me gusta’ públicos “están incentivando el comportamiento incorrecto” en la red social . Esto se debe a que “muchas personas se sienten disuadidas de dar me gusta a contenido que pueda ser inquietante” por miedo a represalias de otras personas o para proteger su imagen.

Los usuarios señalan que la decisión de hacer privados los likes en X “mató a la red social” pues los usuarios no conocerán si un corazón en sus post provienen de las personas que esperaban.

Las personas que no están cómodas con la medida indican que el poder ver los me gusta de la gente y que eso hiciera que aparecieran en la ‘timeline’ (línea de tiempo) del usuario era una de las mejores cosas que ofrecía X, puesto que no había un malestar general con el hecho de que fuera posible revisar los ‘me gusta’.