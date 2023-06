Instagram: así funcionan los nuevos canales de difusión en la aplicación

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Instagram, la red social de origen estadounidense, propiedad de Meta y que fue lanzada en 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger, tiene actualmente una cifra de usuarios mensual alrededor del mundo de 1.336 millones.

En Latinoamérica, Instagram es la segunda red social más utilizada. La plataforma de fotos y videos es considerada la reina de la imagen, pues ofrece a sus usuarios el beneficio de obtener una audiencia potencial, atrayendo así el tráfico y engagement, con el uso de distintas estrategias de marketing digital. Además, de ser un medio de entretenimiento para algunos, para otros es una oportunidad para generar ganancias económicas.

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, la red social lanzo los canales de difusión, los cuales tienen como propósito compartir contenido exclusivo con los seguidores.

En ese sentido, los creadores de contenido podrán establecer una conexión unidireccional con los seguidores a gran escala. Asimismo, se podrá interactuar de forma directa con la audiencia y transmitir los mensajes públicos de manera efectiva.

Otra de las principales características de esta nueva herramienta, es la de permitir que los creadores sean los únicos emisores de mensajes, con el objetivo de que la información no se tergiverse. No obstante, sus respectivos seguidores tendrán la posibilidad de interactuar con el contenido y por ende participar en encuestas generadas por el usuario encargado.

Ahora bien, para activar los canales de difusión, los usuarios podrán hacerlo desde la bandeja de entrada de Instagram o desde el botón ‘Crear’ en el perfil. Por tal motivo, los usuarios recibirán una notificación para unirse y posteriormente aparecerán las demás, dependiendo el manejo que le den los creadores de contenido.

En los canales de difusión, los creadores de contenido podrán hacer las siguientes actividades:

Obtener comentarios en tiempo real del público.

Añadir colaboradores.

Asignar un título descriptivo.

Compartir el canal en las historias.

Fijar el canal en el perfil.

Compartir notas de voz con los seguidores.

Por otra parte, Instagram permite programar las publicaciones para que estas se suban automáticamente y el usuario no tenga que depender de la app para ingresar y subirla manualmente.

Paso a paso para programar una publicación

Tenga en cuenta que esta función le permite planificar su publicación con un máximo de 75 días y está dirigida para cuentas profesionales. Esta novedad facilita las formas de trabajo a los usuarios y, asimismo, le ofrece nuevas herramientas que se ajusten a sus necesidades.

Para activar la función es muy fácil, solo debe tener la app instalada y todo el proceso se hará desde aquí.

1. Acceda a la aplicación

2. Diríjase a la sección de publicaciones, una vez ahí, de clic en ‘Ajustes avanzados’

3. De inmediato se abre una opción que dice ‘Programar esta publicación’

4. Rellene todos los campos que le solicitan para poder programar su publicación, fecha y hora

5. Finalice, con clic en ‘Aceptar’

Si no se tiene una cuenta profesional, es muy sencillo para que la active desde su perfil, solo debe acceder a la configuración de su Instagram y en ‘Cuenta’, puede cambiarla directamente. Es una oportunidad para acceder a muchas más funciones.

Las redes sociales no paran de sorprender con sus novedades, Instagram no ha sido la excepción, además de esta nueva herramienta, la plataforma está próxima a lanzar su propio chatbot, un nuevo método que no está enfocado en la edición de imágenes o videos, sino en la producción de texto, el cual, tendrá la capacidad de responder preguntas, escribir mensajes y dar consejos de forma automatizada.

Hasta el momento se desconocen las características que tendrá esta nueva actualización, en cuanto a las limitaciones, cantidad de respuestas y si su funcionamiento es similar al prototipo de inteligencia artificial ChatGPT.