“A mí no me interesa la venganza”, Petro le responde a Uribe sobre las acusaciones de Mancuso y recuerda las chuzadas del DAS

El presidente, Gustavo Petro, quien desde este jueves, 13 de junio, realiza una gira oficial por Suecia y Suiza, contestó al fuerte mensaje del exmandatario Álvaro Uribe, quien le reclamó por validar las acusaciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre la masacre del Aro. Petro dijo que no le interesa la venganza, no puede censurar su propio debate sobre el paramilitarismo en Antioquia del año 2007 y recordó el caso de las chuzadas del DAS.

En una extensa publicación en su cuenta de X, Petro respondió desde Suecia y dijo: “Señor expresidente Uribe. No puedo censurar mi propio debate sobre el paramilitarismo en Antioquia del año 2007, en donde mostré a la ciudadanía los indicios que encontré de la masacre del Aro y otras masacres”.

El mandatario le manifestó al expresidente Uribe que “a mí no me interesa la venganza. Creo como se acordó que debe existir un tribunal de cierre de la verdad judicial, donde toda persona que se incrimine: guerrillero, militar, paramilitar o civil haya sido funcionario público o no, ahora llamados terceros, pueda declarar y establecer la verdad judicial”.