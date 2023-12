PlayStation sorprende a sus usuarios y cancela cuentas sin motivo alguno; esta es la razón de Sony para haberlos dejado sin acceso

No obstante, los jugadores han señalado que se trata de un problema de Sony, ya que aseguran que la compañía no tiene motivos para suspender sus cuentas porque que no han incumplido los Términos del servicio. “No me dicen por qué mi cuenta fue suspendida en absoluto. Tampoco tengo correos electrónicos al respecto”, ha apuntado un jugador.

PlayStation revela su nueva estrategia para imponerse ante sus rivales

Confirman cuándo llegará la versión remasterizada de ‘The Last of Us parte II’ a PlayStation 5

Contexto: Confirman cuándo llegará la versión remasterizada de ‘The Last of Us parte II’ a PlayStation 5