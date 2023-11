Rival de PlayStation prepara un sistema que llevaría a otro nivel la forma de jugar videojuegos

Activision ha ideado un sistema de juego en el que, a través de tecnología de análisis de datos y modelos de aprendizaje automático, se consiguen combinar funcionalidades de los videojuegos con la visualización de un programa de video, con el objetivo de generar un juego multimedia interactivo.

La desarrolladora de videojuegos tiene en cuenta que, en algunas ocasiones, los jugadores llevan a cabo partidas de videojuegos mientras visualizan, al mismo tiempo, un video o ‘streaming’ de la partida de otro jugador, incluso de otro videojuego. En este sentido, ha ideado un método para combinar ambos contenidos de forma inmersiva.

Se trata de un sistema que, según se describe en la patente registrada por Activision, publicada a mediados de noviembre en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, sincroniza los juegos con la visualización de videos, mezclando la acción que se está reproduciendo en el video con la acción del juego.

Así, la compañía pretende utilizar sistemas de análisis de imágenes en tiempo real y distintas tecnologías para modificar dinámicamente el contenido del videojuego “basándose en contenido no relacionado experimentado por un usuario”, tal y como detalla.

Como resultado, los jugadores verán modificadas sus partidas con base en lo que esté ocurriendo en el video. Por ejemplo, en una partida de Call of Duty: Modern Warfare III, mientras se visualiza un video de Warzone 2.0, se podrán combinar distintas características de ambos videojuegos.

Los jugadores llevan a cabo partidas de videojuegos mientras visualizan, al mismo tiempo, un video o ‘streaming’ de la partida de otro jugador. | Foto: KERKEZPHOTOGRAPHY.COM / ZIVICA KERKEZ

En concreto, el sistema monitoriza la transmisión en vivo continuamente para identificar puntos clave a medida que ocurren, por ejemplo, un ataque concreto en un videojuego de lucha. Todo ello a través de herramientas como los modelos de aprendizaje automático, que pueden reconocer las señales visuales y auditivas del video en cuestión y, así, escoger los momentos más álgidos para utilizarlos como complemento para el videojuego.

De esta forma, cuando se detecta un punto clave, el sistema genera instantáneamente variantes contextuales del juego que se esté disfrutando, por ejemplo, minijuegos o mejoras de funciones que complementen la acción en pantalla.

Este sistema también da ventajas a los jugadores. Por ejemplo, si el usuario está jugando a un videojuego de fútbol y viendo a la vez un partido en la vida real, en caso de que ocurra algo en el partido en vivo, por ejemplo, que se bloquee un gol, se impulsarán automáticamente las habilidades necesarias para parar también el gol la partida del videojuego.

Con todo ello, Activision ha explicado que para generar este juego multimedia interactivo durante la visualización de un video, es necesario que el videojuego se esté ejecutando en un ordenador central en una primera interfaz gráfica y, a su vez, el video se reproduzca en una segunda interfaz gráfica.

Una vez esta tecnología entra en acción, el usuario puede optar por superponer la segunda interfaz gráfica con la primera y, de esta forma, comenzar la experiencia inmersiva.

Confirman cuándo llegará la versión remasterizada de ‘The Last of Us parte II’ a PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment (SIE) y Naughty Dog han anunciado una nueva versión remasterizada del título de acción The Last of Us parte II, que llegará a las consolas PlayStation 5 el viernes 19 de enero de 2024 con un nuevo modo de juego llamado ‘sin retorno’.

La desarrolladora de videojuegos ha anunciado múltiples mejoras y novedades para revivir las historias de la protagonista, Ellie Williams, así como de personajes como Abby Anderson y Joel Miller, en el mundo posapocalíptico de The Last of Us parte II.

'The Last Of Us', serie de HBO basada en un videojuego que lleva el mismo nombre. | Foto: HBO

Tal y como ha explicado PlayStation en un comunicado, el modo ‘sin retorno’ es un nuevo modelo de supervivencia ‘roguelike’ diseñado para que los jugadores “demuestren su valía” en encuentros aleatorios y experimenten el combate de The Last of Us en “una experiencia nueva”.

Así, los jugadores podrán escoger entre una gran cantidad de personajes para luchar, algunos de ellos jugables por primera vez en la franquicia. Cada personaje incluye características y rasgos distintos que pueden beneficiar distintos estilos de juego. Además, los jugadores podrán elegir distintos encuentros de combate y sigilo.

Con este modo “se pueden agregar factores nuevos e inesperados en cada partida”, según ha manifestado PlayStation. Esto se debe a que, con cada victoria en las partidas ‘sin retorno’, los usuarios podrán desbloquear más personajes, máscaras y otras funciones para utilizarlas en dicho modo. También se podrá competir en una tabla de clasificación global.

Otra de las novedades de la versión remasterizada es un nuevo modo de juego para tocar la guitarra llamado Guitar Free Play. De esta forma, los jugadores podrán interpretar música en distintos instrumentos, utilizando herramientas como pedales de efectos de audio para modelar la interpretación. Incluso, podrán tocar con distintos personajes en varias ubicaciones del juego.

Los jugadores de PlayStation tienen varias opciones para acceder a nuevos videojuegos. | Foto: Future Publishing via Getty Imag

Además, los jugadores tendrán contenido adicional, con la posibilidad de explorar secciones que hasta ahora no habían sido expuestas. Por ejemplo, Naughty Dog incluirá contenido detrás de las escenas, con el que los jugadores disfrutarán de un conjunto de nuevos niveles “perdidos” que se basan en secuencias jugables “previamente eliminadas del juego”.

No obstante, la desarrolladora ha advertido que no se trata de niveles completamente terminados, sino que son partes del desarrollo inicial del videojuego que permitirán ver “nuevos destellos” del mundo de The Last of Us. Asimismo, estos niveles incluyen comentarios de los desarrolladores.

En cuanto a aspectos técnicos, la versión remasterizada cuenta con gráficos mejorados, con características como una salida 4K nativa en modo fidelidad, 1440p mejorados a 4K en modo rendimiento y una opción de velocidad de fotogramas por segundo desbloqueada para televisores que admiten VRR.

Igualmente, incluye mayor resolución de textura, mayores distancias de nivel de detalle, calidad de sombra mejorada y mayor frecuencia de muestreo de animación, entre otras mejoras.