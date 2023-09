Roblox llegará a las actuales consolas de PlayStation en octubre

| Foto: NurPhoto via Getty Images

PlayStation 5. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Qué es Roblox?

Roblox en PlayStation 4

Roblox en PlayStation 5

Roblox llegará a PS4 y PS5 el próximo mes de octubre

Cabe recordar que el popular sistema de creación de juegos en línea llegaba a PC en el año 2006 y acabó llego a dispositivos compatibles con iOS en 2012, mientras que Android lo hacía en 2014. No obstante, el juego no estuvo disponible en una consola hasta 2015, cuando Xbox One recibía una versión que a día de hoy se puede disfrutar en Xbox Series.