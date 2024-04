Exponen nueva estafa a usuarios Nequi, criminales aprovechan una popular función para robar dinero

Según los cibernautas que expusieron el engaño, actores maliciosos pagaron para un anuncio que no dirige a sitio oficial de Nequi, aparezca por encima del link que de manera orgánica sale en primer lugar cuando se hace una búsqueda con las palabras ‘Recarga Nequi PSE’ o ‘Nequi PSE’.

Cómo evitar la estafa que roba a usuarios de Nequi

La clave para no caer en este engaño radica en revisar atentamente el link que aparece en los resultados de búsqueda, el enlace malicioso que ha sido posicionado por los criminales aparecerá con la dirección ‘www.weboficialnet.fun’. Debido a que el enlace no guarda relación alguna con el portal web oficial de Nequi, es fundamental que las personas no ingresen a ese link, pues dirige a un sitio fraudulento.