¿Por qué Apple retiró WhatsApp, Threads y otras aplicaciones de la App Store en China?

WhatsApp fue retirada de la App Store en China | Foto: NurPhoto via Getty Images

Así, según declaraciones de fuentes conocedoras de este asunto a las que ha tenido acceso The New York Times , el Gobierno de China ordenó el cese de las aplicaciones de mensajería en los dispositivos de Apple tras encontrar contenido relacionado con su presidente, Xi Jinping, en WhatsApp y Threads.

En concreto, según han explicado, el contenido compartido en dichas ‘apps’ violaba las leyes de ciberseguridad del país, ya que se trataban temas incendiarios que podían causar agitación entre los usuarios, en relación con el presidente de China, aunque no se han compartido más detalles.

Mutua desconfianza