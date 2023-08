¿Por qué la Nasa habría destruido pruebas que evidenciarían la existencia de vida extraterrestre?

Los objetivos científicos de Viking 1

“Los resultados de esas pruebas fueron muy confusos en su momento y siguen siéndolo hoy en día. Mientras que algunos de ellos —en particular el experimento de liberación etiquetada (que comprobaba el metabolismo microbiano) y los experimentos de liberación pirolítica (que comprobaban la síntesis orgánica)— fueron inicialmente positivos para la vida, el experimento de intercambio de gases no lo fue”, explica en un artículo que escribió para ‘Big Think’.

El doctor Dirk Schulze-Makuch no es el primero en señalar los fallos de la misión Viking

Un equipo de investigadores realizó una serie de pruebas en el desierto y otra serie de lugares considerados ‘estériles’ en la Tierra, similares a los que Viking estudió en 1976, en el 2006. Y la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, publicó los resultados que apuntan a los sistemas de detección orgánica de la sonda.

Asimismo, McKay explicó que es importante que los instrumentos destinados a Marte en el futuro sean probados completamente en la Tierra primero. “Este es un verdadero pendiente para las misiones futuras. No tiene sentido enviar un instrumento que no puede detectar vida en estos ambientes de la Tierra. Necesitamos las pruebas (de los instrumentos) aquí primero, si no son capaces de detectar vida en el Desierto de Atacama, o en las colinas de Hawái, no están listos para Marte”.