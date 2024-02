¿Por qué que nunca se debe contestar una llamada con el número +261?

La privacidad y la seguridad de las conversaciones telefónicas están en riesgo debido a una serie de factores, que van desde la interceptación ilegal hasta la proliferación de estafas telefónicas y el seguimiento no deseado.

Amenazas a la seguridad de las llamadas telefónicas

1. Interceptación de llamadas

2. Estafas telefónicas y phishing

3. Rastreo de llamadas

4. Aplicaciones de mensajería y llamadas en línea

El aumento de la popularidad de las aplicaciones de mensajería y llamadas en línea ha llevado a la preocupación por la seguridad y la privacidad de las comunicaciones digitales. Si bien muchas de estas aplicaciones ofrecen cifrado de extremo a extremo para proteger las conversaciones, no todas son igualmente seguras.

Llamada de +261 fijo es una estafa

No obstante, otra de las formas de estafar a la gente es por medio de los supuestos premios, modus operandi en el que también cae mucha gente.

¿Cómo evitar caer en llamadas de estafa?

1. Desconfíe de llamadas no solicitadas: si recibe una llamada de alguien que no conoce y que le pide información personal o financiera, sea cauteloso. Las organizaciones legítimas generalmente no solicitan esta información por teléfono.