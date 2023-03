¿Qué efectos puede tener cargar un iPhone con un cargador genérico?

Los cargadores de iPhone no se comercializan con los mismos por ayuda al medio ambiente.

Desde la distribución del iPhone 12, Apple tomó la decisión de anunciar a todos sus usuarios que el cargador sería vendido por separado de sus dispositivos móviles.

De acuerdo con la compañía, la iniciativa tiene como propósito el cuidado del medio ambiente, ya que se ahorra significativamente en los empaques de plástico de los cargadores.

Por tal motivo, en la caja de cada celular viene incluido el cable de datos para su respectiva carga; mientras que el adaptador de corriente se consigue en las tiendas autorizadas de Apple.

Ahora bien, si los usuarios decidieron actualizar el iPhone, lo más probable es que haya acumulado diversos cargadores, a tal punto de que no estén registrados por el gigante tecnológico, motivo por el cual surge la siguiente pregunta: ¿Qué efectos puede tener en cargar un iPhone con un cargador genérico?

Según el portal Explain that stuff, los dispositivos actuales cuentan con un sistema para proteger el equipo cuando este se encuentra en el proceso de carga; sin embargo, depende de la capacidad de las baterías de cada uno.

Asimismo, los smartphones contienen un control de voltaje para permitir el nivel de corriente según el punto de carga en el que se encuentre, es decir que apenas se conecta el teléfono, este se carga al máximo de corriente permitido para poder efectuar la carga rápida, razón por la cual al llegar al 70 % u 80 % de carga disminuye la intensidad de la corriente.

Cuando se utiliza cargadores que no son compatibles con esta tecnología, la mayoría de dispositivos de última generación no comienzan su respectivo proceso de carga para no comprometer la integridad de la batería.

Los cargadores genéricos suelen cargar los equipos a mucha menor velocidad. Algunos de baja calidad pueden llegar a generar cortocircuitos al conectarse a la corriente eléctrica, causando de esa forma un riesgo de incendio.

Paso a paso para reiniciar un iPhone si no funcionan los botones

Los celulares iPhone son de los más demandados en el mercado tecnológico, aunque eso no quiere decir que siempre funcionen en su totalidad o que no estén exentos a sufrir daños, tanto internos como externos. Una de las acciones que son necesarias en la mayoría de smartphone es el reinicio, pues esta, en varias ocasiones, permite actualizarlo.

Sin embargo, no a todos los usuarios les funciona con totalidad los botones que complementan al iPhone, específicamente los que se ubican a los lados de la herramienta. En ese orden de ideas, ya sea porque no funcionan o desean aprender, en determinado caso que se necesite, hay un método común para reiniciar la creación de Apple.

En la mayoría de casos, reiniciar un teléfono inteligente es relativamente sencillo, la diferencia se da en la generación a la que pertenece el móvil, según técnicos en reparación.

Teniendo en cuenta datos recopilados del portal Computer Hoy, hay otros tipos diferentes al uso de botones cuando se quiere reiniciar un iPhone. Una de estas alternativas es acudiendo a la aplicación de configuración, mientras que la otra es con la ayuda del asistente personal Siri.

1. Con la aplicación de configuración

Primero, ir a ‘Configuración’ y después a ‘General’.

Luego, aparece la opción de ‘Apagar’ que debe ser elegida. Enseguida, se procede a arrastrar el control deslizante de apagar hacia la derecha.

Esperar 30 segundos y se procede a encender el iPhone, conectándolo para darle carga al móvil.

2. Con Siri

Se debe tener activado Siri, para que el software de reconocimiento de voz escuche la petición sin la necesidad de utilizar un botón.

Luego, decir: “Hey, Siri, reinicia mi iPhone”.

Aparece una ventana emergente y se procede a seleccionar ‘Reiniciar’ para confirmar.

Luego de esto, el celular Apple se apaga y prende por sí solo.

Este paso a paso es general, lo que significa que aplica para la mayoría de las generaciones de iPhone. En adición, los conocedores del tema dicen que se recomienda realizar el reinicio del dispositivo de vez en cuando para liberar la memoria.