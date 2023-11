La bicicleta, las motos, las patinetas y hasta caminar se han convertido en una solución bastante atractiva para quienes deben salir a diario de sus casas, razón por la que cada vez es menor el uso diario del vehículo; además, las restricciones de movilidad en ciudades como Bogotá, hacen que un auto ya no se use cinco días a la semana, sino dos o tres, según la normativa.

¿Qué pasa si no prende un carro por una semana?

Cuando las restricciones aflojaron y comenzó, paulatinamente, la nueva normalidad, muchos se sorprendieron porque sus autos no encendían o no funcionaban con normalidad y se preguntaban por qué sucedía esto, si no se usaron durante varias semanas.

Justamente esa es la explicación, el no encender el carro o el no hacerle mantenimiento, incluso cuando este no se use, afecta el desempeño del vehículo y de sus componentes, obligando a llevarlo al servicio técnico y a, en algunos casos, a reemplazar algunas piezas.