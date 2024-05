¿Qué querían los creadores de ChatGPT con Scarlett Johansson?, aparece otra versión en medio de la polémica

En esta imagen proporcionada por Marvel Studios Scarlett Johansson en una escena de "Black Widow". (Jay Maidment/Marvel Studios-Disney via AP) | Foto: AP

Aunque aseguró que Sky no es una imitación de la intérprete, sino que “pertenece a una actriz profesional diferente que usa su propia voz natural”, Johansson ha compartido su intención de esclarecer lo sucedido por la vía legal , después de contar que OpenAI le ofreció poner voz a ChatGPT, dos días antes de su lanzamiento.

Johansson ya puso voz a un asistente de inteligencia artificial en la película Her, de 2013, lo que para quienes han escuchado la voz de Sky no resulta tanto una coincidencia, menos después de que el propio Sam Altman, CEO de OpenAI, compartiera el pasado 13 de mayo en X un escueto mensaje, en que solo decía: Her.