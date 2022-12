Reseña de Need for Speed Unbound: un título donde el ‘trap’ y alta velocidad mandan

Tres años después, la entrega de Need For Speed Heat, una historia que recreó el mundo de las carreras clandestinas en una ciudad inspirada en Miami, Criteron y Electronic Arts han lanzado un nuevo título para la popular saga de videojuegos de carreras.

Se trata de Need for Speed Unbound, un juego cuya trama se mueve en el mundo de las carreras ilegales y la ambición por ser el mejor piloto.

En esta ocasión, la acción se desarrolla la ciudad de Lakeshore y la historia se enfocará en lucha de revancha contra un viejo amigo que se convirtió en un nuevo enemigo, junto a banda de corredores que operan en la ilegalidad.

El juego ofrece recreaciones realistas de los escenarios y de los automóviles. - Foto: Captura de Semana

De manera que esta entrega sigue conservando varios elementos que están presentes en títulos anteriores de la saga, por lo que la historia del juego se desarrollará a medida que el jugador escala posiciones en el circuito de carreras callejeras, gana dinero para mejorar su auto o adquirir mejores vehículos que ayuden a tener una ventaja ante otros rivales.

Siguiendo el espíritu de los últimos juegos de la franquicia, mientras se van ganando carreras también irán apareciendo nuevos aliados y rivales que pueden ayudar a enriquecer la narrativa de la trama.

Ganar dinero es fundamental para avanzar en juego

Una de las novedades fuertes de Need For Speed Unbound radica en su sistema de competencias, que a diferencia de NFS Heat no estará basado en las horas del día para así competir en carreras oficiales y circuitos clandestinos.

La clave para progresar en esta entrega es aprovechar todas las oportunidades que se presenten para ganar la mayor cantidad de dinero posible, pues para participar en una carrera será necesario pagar un precio.

Además, el sistema de competencias del juego se basa en un evento principal que se desarrolla semanalmente y por ello el jugador debe reunir la suma para pagar el costo de ingreso, junto a los gastos para mejorar el rendimiento de un auto o adquirir un carro nuevo.

Pese a que este sistema pueda parecer sencillo, las cosas se hacen más complicadas debido a la presencia de las patrullas de policía en las calles.

Need for Speed Unbound mejoró las animaciones para generar una sensación de velocidad. - Foto: Captura de Semana

El mapa de Need for Speed Unbound ofrece varios desafíos. - Foto: Tomada por Semana

Persecuciones policiacas agresivas y con un alto precio

Desde el lanzamiento de Need For Speed Most Wanted, las persecuciones con la policía se posicionaron como uno de los elementos más llamativos de la franquicia. Pero en esta entrega, las cosas han llegado a un nuevo nivel.

Pese a que el jugador aún puede tomar ventaja de ciertos errores de coordinación entre las patrullas, la policía es mucho más inteligente y sobre todo más agresiva.

Por lo tanto, la acción más inteligente es procurar escapar lo antes posible de las autoridades, porque a medida que pase el tiempo aparecerán patrullas más veloces y potentes que también podrán pedirle apoyo a un helicóptero.

Need for Speed Unbound mejoró la inteligencia artificial de las patrullas de policía. - Foto: Captura de Semana

Las patrullas de policía son más agresivas en las persecuciones. - Foto: Captura de Semana

De manera que será mucho más difícil huir, pues la policía usará todo tipo de estrategias para dañar el auto del jugador, hasta lograr que no pueda andar por la calle.

Por ello es fundamental tener presente la presencia de las estaciones de gasolina que están dispersas por todo el mapa, pues al pasar por ellas el auto es restaurado de forma automática.

Sin embargo, en este juego hay que pensarlo dos veces antes de querer retar a las autoridades, pues ser atrapado puede ser muy doloroso para el jugador.

¿Caer ante la policía puede ser error muy caro?

En caso de ser atrapado, el jugador perderá una gran cantidad de dinero y, con ello, las horas que invirtió en reunir la suma que se requiere para entrar la competencia principal.

Sin embargo, el sobrevivir a una persecución difícil también tiene su recompensa, pues cada vez que el jugador logre escapar de las autoridades podrá recibir un bono extra.

La personalización de autos sigue estando vigente

Al igual que en la entrega anterior, cuando el jugador inicia la aventura tendrá la posibilidad de elegir una serie de avatares (6 mujeres y 6 hombres), cuya apariencia se puede modificar en cualquier momento.

Sin embargo, en este título, los personajes se mostrarán mediante una técnica de animación llamada ‘Cel shading’, la cual muestra a los corredores con aspecto parecido al dibujo de cómic.

Por otra parte, el juego sigue ofreciendo una amplia gama de opciones para alterar el aspecto de los autos.

Además de modificar el color y cada parte exterior como los alerones, espejos, faldones, luces, entre otras piezas. El jugador también puede modificar sustituir cualquier pieza mecánica (motor, suspensión, radiadores, turbo y nitro), en función del estilo de conducción del usuario.

Need for Speed Unbound ofrece varias opciones para personalizar y mejorar a los automóviles. - Foto: Captura de Semana

El juego permite hacer mejoras mecánicas en los autos para potenciar su desempeño. - Foto: Captura de Semana

De manera que el jugador tiene la posibilidad de modificar su vehículo para que luzca genial y para que corra con potencia en las calles.

El título ofrece mucho más que carreras ilegales

Hay que resaltar que en el mundo abierto de Need for Speed Unbound se incorporaron varias actividades secundarias como romper récords de velocidad y de derrape, destruir vallas publicitarias, entre otros.

El superar estos retos ayuda al jugador a ganar un dinero extra que puede ser de gran utilidad para mejorar el auto o pagar el ingreso a la carrera de la temporada.

Conducción alejada a la simulación

Esta entrega no busca convertirse en un rival directo de juegos que ofrecen una experiencia de simulación de manejo altamente realista, el juego apuesta por brindar un sistema de conducción entretenido y más sencillo de dominar que está más inclinado en el control del derrape y la buena administración del impulso que brinda el nitro.

Por otra parte, el apartado gráfico del título cuenta con buenos efectos de iluminación tanto en la noche como el día, además, las animaciones en cell shading de los personajes y los efectos del derrape o nitro se incorporan a un escenario muy realista.

El juego cuenta con animaciones especiales para los derrapes y la aceleración con nitro. - Foto: Captura de Semana

Need for Speed Unbound agrega efectos especiales cuando los autos saltan por el aire. - Foto: Captura de Semana

El juego permite modificar la apariencia del protagonista. - Foto: Captura de Semana

Vale la pena destacar que el clima es dinámico y este factor hace que recorrer el mapa no se sienta monótono, pese a que la lluvia no afecta la conducción, los efectos del agua se ven geniales durante las carreras.

De igual manera, hay que destacar que los autos (más 140 vehículos disponibles) han sido recreados con un alto nivel de detalle, por lo que se puede apreciar perfectamente cada una de las modificaciones que el jugador haga en la apariencia de sus autos.

El trap marca el ritmo del juego

En la banda sonora de esta entrega el trap es el protagonista, aunque también hay otros sonidos que hacen parte del género urbano. De igual manera, la estética de los corredores y otros efectos que producen los autos durante las carreras están influenciadas por ese estilo de esa música.