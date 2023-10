Resultados elecciones regionales 2023: así se puede hacer la consulta con dispositivos móviles en la Registraduría

A las 4:00 p. m. de este domingo, 29 de octubre, se dio cierre a las urnas de las elecciones regionales. Los jurados de votación comenzaron a romper el material restante que no fue diligenciado y, luego de ello, se dio el inicio a los resultados del preconteo, para saber la cantidad de votos que recibieron los candidatos a las gobernaciones, alcaldías, concejo, entre otros.

Consulta de los resultados en la Registraduría

“De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución No. 1706 de 2019 del CNE, los boletines expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, durante el denominado preconteo, no son de carácter vinculante y tienen mero carácter informativo, por lo que no pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección”, especifican los encargados de dirigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.