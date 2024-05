Según la IA, estos son los rasgos que tiene una persona poco inteligente

Desde tiempos inmemorables, la inteligencia ha sido una virtud que el ser humano ha perseguido. En ese sentido, la capacidad de almacenar conocimiento y crear a partir del mismo configura una cualidad envidiable, sin embargo, no cobija por completo dicho concepto.

Por lo general, la inteligencia es asociada con algunos elementos puntuales, como el desempeño académico o las habilidades en matemáticas o ciencias. No obstante, existe un amplio espectro de características que también pueden definir a una persona inteligente.

Diferenciar a una persona inteligente de otra que, tal vez, no lo es, resulta bastante complejo. Y es que la inteligencia es una virtud que se cultiva diariamente y, además, está dentro del ser humano, de manera que no es claro si hay conductas o rasgos a partir de los cuales se pueda asegurar si una persona es inteligente o no.