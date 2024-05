WhatsApp tomó radical decisión al suspender las cuentas que incumplan esta condición

Entre las diversas aplicaciones de mensajería disponibles para los usuarios en la actualidad, WhatsApp destaca como una de las más populares. Esto se debe a su amplia gama de funciones y características, las cuales permiten una experiencia altamente personalizada y adaptable a las preferencias individuales de cada usuario.

Con el constante avance de la tecnología y la evolución del panorama digital, Meta, la empresa matriz de WhatsApp, se ha visto en la necesidad de realizar actualizaciones periódicas. Estas actualizaciones buscan mantenerse al día con las tendencias emergentes y, al mismo tiempo, implementar ajustes en materia de seguridad y privacidad.

De esta manera, se garantiza que los usuarios puedan navegar por la plataforma con mayor tranquilidad, especialmente teniendo en cuenta que en su uso diario se intercambia información confidencial que, en manos equivocadas, podría representar un riesgo para la privacidad y la seguridad personal.

WhatsApp protege la seguridad de sus usuarios. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Aunque WhatsApp ofrece funciones muy útiles para la comunicación, han surgido versiones modificadas que brindan características adicionales y un mayor nivel de personalización.

Una de estas versiones es WhatsApp Plus, que se ha vuelto popular con el tiempo y es utilizada por muchos usuarios que desean explorar herramientas no disponibles en la plataforma oficial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que instalar este tipo de aplicaciones conlleva ciertos riesgos. Al no ser una aplicación oficial, no está disponible en las tiendas de aplicaciones de los sistemas operativos, lo que requiere recurrir a otras fuentes para obtenerla.

Es crucial reconocer que WhatsApp Plus y aplicaciones similares pueden representar una amenaza para la seguridad de los usuarios. Al carecer de los filtros y medidas de seguridad necesarias, existe un riesgo significativo de comprometer datos personales. Por esta razón, WhatsApp tomó una decisión drástica hace algunos meses.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En su Centro de Ayuda, WhatsApp explica que pueden suspender las cuentas que utilicen aplicaciones no autorizadas, ya que esto constituye una violación de las condiciones del servicio. Es una medida destinada a proteger la seguridad y privacidad de los usuarios en la plataforma oficial.

“Una aplicación WhatsApp no oficial es una aplicación falsa que fue desarrollada por terceros y no cumple con nuestras Condiciones del servicio. No avalamos el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, explican desde el blog.

Esto se debe principalmente a que la privacidad de los internautas está en riesgo. Las aplicaciones no oficiales, como WhatsApp Plus, pueden contener malware que no solo tiene la capacidad de robar datos sensibles, sino también de dañar el dispositivo.

“No hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros”, indican.