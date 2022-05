Sony revela millonaria cantidad de unidades de PlayStation 5 vendidas desde el lanzamiento

Sony Group Corporation informó que hasta la fecha ha distribuido un total de 19,3 millones de unidades de PlayStation 5 (PS5) desde la salida al mercado de esta consola de nueva generación en noviembre de 2020.

La compañía dio a conocer este martes 10 de mayo los resultados financieros correspondientes al ejercicio fiscal que concluyó el pasado 31 de marzo de 2022. De ellos ha destacado que distribuyó más de 2 millones de unidades de PS5 en el último trimestre del ejercicio, que corresponde a los tres primeros meses de este año.

Fue el pasado mes de febrero cuando la compañía tecnológica japonesa publicó su informe de ganancias correspondiente al tercer trimestre de 2021, cuando informó de que había distribuido 3,9 millones de unidades para satisfacer la demanda.

Entonces, indicó que hasta el momento llevaba vendidas 17,3 millones de consolas de última generación desde su lanzamiento, producido en noviembre de 2020. Estas cifras tomaban cierta distancia con respecto a los 20,2 millones de unidades de PlayStation 4 (PS4) que Sony había administrado en el mismo momento de su ciclo de vida.

Esto determina que logró vender 3,1 millones de unidades menos que la PlayStation 4 en el mismo momento del análisis, confirmando así las consecuencias de la falta de suministros derivada de la pandemia.

Conviene recordar que Sony redujo su pronóstico de ventas de PS5 para su último año fiscal a 11,5 millones de unidades, por debajo de las 14,8 millones de consolas que había previsto distribuir inicialmente.

A pesar de este resultado, la compañía logró aumentar las ventas de videojuegos, con 70,5 millones de títulos para PS4 y PS5 vendidos, en comparación con los 61,4 millones de hace un año.

Del total de videojuegos vendidos en el ejercicio de 2021, 14,5 millones fueron juegos desarrollados por la propia compañía (también conocidos como ‘First Party’). Esta cifra del trimestre pasado supera a la registrada durante el mismo periodo del año anterior, cuando consiguió vender 7,9 millones de videojuegos para PS4 y PS5.

Por otra parte, los datos arrojan que su división Game & Network Services (GNS) ganó 665.000 millones de yenes (algo más de 4.800 millones de euros) este trimestre y que, en general, las ventas para todo el año 2021 se mantuvieron estables.

La expansión de PlayStation en el mercado del PC

Sony trabaja en una nueva estrategia dentro de PlayStation con la que planea crecer en el mercado de los ordenadores, de la manos de socios como Steam o Epic, siguiendo la estela de juegos como Horizon Zero Dawn o Days Gone.

La compañía tecnológica busca un director sénior de Planificación y estrategia de PC, un nuevo puesto que se encargará de definir y liderar la estrategia de la compañía con una nueva plataforma, el ordenador.

En concreto, y como se describe en el anuncio publicado por Sony, el nuevo directivo “será responsable de la estrategia y la actividad comercial dentro de las ventas del canal global”, deberá trabajar con socios como CDS, GSBO Hub, WWS, Legal, Corp Strategy, PPM, Genba, Epic y Steam, e identificar nuevas asociaciones para el crecimiento comercial.

Entre sus funciones, deberá velar por el crecimiento de los usuarios activos mensuales en esta plataforma, implementar la estrategia de la tienda de PC y trabajar junto con tiendas ya asentadas como Steam o Epic, y establecer un plan de actividades que “satisfaga” las necesidades de los jugadores.

Títulos de PlayStation como Horizon Zero Dawn, God of War y Days Gone han hecho su aparición en PC, estando disponibles, precisamente, en Epic y Steam. Estos tres títulos podrían ser la apuesta de Sony dentro de los nuevos planes de extender sus experiencias al PC.

*Con información de Europa Press.