Telescopio espacial Hubble logra captar una danza galáctica triple

El catálogo de Arp-Madore es una colección de galaxias peculiares, y la peculiaridad particular de este grupo podría ser más extraña de lo que parece a primera vista, ya que aquí hay tres galaxias interactuando, no solo dos.

Galaxia medusa JW39 ESA/HUBBLE & NASA, M. GULLIEUSZIK AND THE GASP TEA 26/5/2023 | Foto: ESA/HUBBLE & NASA, M. GULLIEUSZIK AND THE GASP TEA