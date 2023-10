Threads trabaja en el desarrollo de nuevas herramientas para que su contenido pueda ser visto en ‘apps’ de terceros

| Foto: Getty Images via AFP

La llegada de Threads desató un revolcón en el mundo de las redes sociales. | Foto: Getty Images via AFP

No obstante, Mosseri también ha apuntado que le preocupa que la implementación de la API en Threads se traduzca en “mucho más contenido para editores y no mucho más contenido para creadores”. Es decir, que los usuarios editores -como es el caso de medios de comunicación- puedan publicar mucho más contenido en Threads y, por ello, sus publicaciones se sobrepongan al contenido de usuarios que haya sido generado en la propia plataforma.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Threads ha ganado fuerza entre los usuarios que buscan una alternativa a X. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Threads planea introducir un ‘feed’ de tendencias similar al de X

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Threads planea incorporar nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

No obstante, se trata de una función en la que Threads continúa trabajando actualmente y que aún no ha sido anunciada, por lo que el diseño puede no ser definitivo.