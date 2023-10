Truco infalible para eliminar todos los mensajes destacados en un chat de WhatsApp

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Son millones los mensajes de texto que se envían al día por WhatsApp. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En la comunicación constante que mantienen las personas a través de los chats se cruzan infinidad de mensajes y es por esto que algunos se pueden perder con el paso del tiempo, y es por esto que la aplicación tiene la opción de marcar algunos mensajes como destacados, ya sea porque son importantes, porque marcaron emocionalmente o porque contienen información que no se puede perder.

Sin embargo, puede existir un momento en el que alguna persona ya no quiera tener mensajes destacados en algún chat o simplemente tenga muchos, pero a la hora de querer desmarcarlos muchas personas han manifestado que deben hacerlo uno por uno, pero esto no es así, ya que la aplicación cuenta con una forma muy sencilla de hacer que los mensajes ya no se encuentren en el apartado de mensajes destacados.