Trucos para que la conexión Wifi del hogar vuele y no se cuelgue durante el trabajo

Actualizaciones: su dispositivo móvil debe contar con las actualizaciones más recientes del firmaware lo que le permitirá mantener al día las diferentes peticiones de seguridad que requiere para que los dispositivos se conecten de forma estable. No importa el sistema operativo que tenga, lo que importa es que lo tenga actualizado para que sus aparatos puedan gestionar, de forma adecuada, cualquier conexión.

El 5GHz no siempre es la mejor opción: cuando los proveedores configuran el servicio, a veces habilitan dos redes con un mismo nombre, pero una de ellas en 5GHz y otra en una banda inferior. Si la de mayor potencia no le funciona, intente con la otra, esta suele ser menos sensible a las interferencias y presentar más estabilidad en algunos de los espacios del hogar.