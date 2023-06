Twitch estrena función de etiquetas, ¿en qué consiste?

En la tarde de este jueves 22 de junio se conoció que Twitch estrenó las etiquetas de clasificación de contenido, un sistema que permite a los ‘streamers’ clasificar el tipo de contenido que ofrecen y aclarar su en sus reproducciones se incluyen apuestas, blasfemias o representaciones violentas.

En ese sentido, la compañía comentó que, tras una serie de comentarios aportados por los streamers, ha considerado incluir etiquetas que den más información a los espectadores sobre lo que contienen los videos que publican los creadores de contenido de la plaaforma.

Twitch ha aclarado que esta actualización no modifica las directrices de la comunidad. - Foto: Getty Images

Esta medida, que fue anunciada en enero de este año con el cambio de su normativa sobre seguridad comunitaria en la plataforma, establece un sistema de clasificación de contenido con etiquetas específicas que “se pueden aplicar o eliminar en cualquier momento durante un stream”, tal y como ha matizado en un comunicado.

Se trata de etiquetas que están reemplazando el aviso de contenido para adultos ya existente en la plataforma y que se deben usar cada vez que una retransmisión en directo incluya contenido explícito, para adultos, consumo de drogas, alcohol o consumo excesivo de tabaco, representaciones de contenido gráfico violento, blasfemias, expresiones vulgares o apuestas.

Twitch ha aclarado que esta actualización no modifica las directrices de la comunidad, sino que, “simplemente especifica que ciertos tipos de contenido, aunque estén permitidos en Twicth, deben etiquetarse”.

Con ello, ha advertido que, si los ‘streamers’ no etiquetan “con precisión” sus ‘streams’ “se aplicará la etiqueta correcta” a su retransmisión y recibirán un correo electrónico en el que se les notifique la situación. Por tanto, no suspenderá las cuentas de aquellos que no hayan etiquetado los videos.

No obstante, ha animado a los creadores de contenido a introducir alguna de estas etiquetas y que, si no se hace tras “múltiples advertencias”, las etiquetas relevantes se aplicarán a nivel general en todos sus canales en cuestión de días o semanas.

Twitch considera que con estos indicativos se puede proteger a los espectadores y a los anunciantes más jóvenes y que el hecho de poner etiquetas es una práctica que ofrece mayor transparencia e información sobre el uso de su servicio.

Estas etiquetas están disponibles en el apartado ‘Editar información del stream, que acoge el Gestor de la retransmisión. Cuando el stream concluye, las etiquetas que no se hayan publicado se transfieren automáticamente al siguiente contenido que publique, a no ser que el usuario las elimine de manera manual.

Twitch y su herramienta para editar clips de video verticales

Twitch ha lanzado una nueva herramienta para editar clips de video cortos en formato vertical, seleccionando dos partes rectangulares de un video o transmisión del canal de los usuarios, que podrán utilizar para compartir su contenido posteriormente en otras plataformas y redes sociales como YouTube y TikTok.

La plataforma estadounidense de contenido en ‘streaming’ pretende facilitar a sus creadores de contenido una forma de capturar y compartir los momentos “más exclusivos” de las retransmisiones de Twitch.

En este sentido, Twitch ha presentado su herramienta para crear, editar y compartir clips de video corto en formato vertical, tal y como ha anunciado a través de una publicación en Twitter. Con esta herramienta, los ‘streamers’ podrán compartir sus mejores momentos de transmisión en otras redes sociales, mostrar su contenido a otros usuarios y “llevarlos de regreso a su próxima transmisión”.

Tal y como explica la plataforma en un comunicado en su web, para crear un clip vertical los usuarios deberán clicar en el icono de los clips, con forma de claqueta de cine, que aparece en la esquina inferior derecha durante una transmisión en vivo o en la reproducción de una transmisión anterior. Tras ello, se abrirá una nueva pestaña en la que se podrá gestionar el video con la herramienta de edición de clips.

Dentro del editor de clips, se podrán convertir videos apaisados en formato vertical (9:16), con un diseño de pantalla completa o dividida. En la pantalla dividida, se podrán mostrar distintas combinaciones como, por ejemplo, múltiples cámaras faciales de una transmisión con varias personas o mostrar la cámara facial en la parte superior de la pantalla con la retransmisión de un juego en la parte inferior.

Twitch ha incluido una forma de compartir estos clips directamente en YouTube para aquellos usuarios que tengan ambas cuentas conectadas. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para seleccionar las partes que se desean mostrar en el clip, la herramienta de edición permite capturar el espacio colocando un marco en la ubicación deseada, al que también se le puede ajustar el rango de captura. De esta forma, se puede seleccionar qué se desea ver concretamente de un ‘streaming’ de un juego, al tiempo que se selecciona con otro marco qué se desea ver de la cámara facial.

Todo ello se mostrará en una vista previa situada en el lado izquierdo de la pantalla, donde los creadores de contenido podrá ver los cambios e ir editando hasta conseguir el resultado según sus objetivos.

*Con información de Europa Press.