Video | Joven tetrapléjico conmueve en redes sociales al mostrar cómo juega videojuegos: “Ay, me caigo”

En el video que se volvió viral, se puede observar cómo Javi usa su boca para poder disfrutar de los videojuegos. El hombre está jugando una partida cuando se le cae un pie, “se me cayó un pie, hostias”, indica Javier.

A partir de ese momento, el joven empieza una “lucha” por intentar resolver su situación: “a ver si lo puedo subir como un espasmo o algo”, dice Javier. Sin embargo, a pesar de mover la silla mecánica en la que se moviliza, no puede hacer nada y, por el contrario, su cuerpo completo comienza a caer lentamente.

“Ay, me caigo, yo también, me caigo, me caigo completamente”, relata el hombre mientras en las imágenes se puede observar el nulo control sobre su cuerpo mientras está cayendo.