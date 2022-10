WhatsApp: ¿cómo cerrar la sesión en otros dispositivos vinculados?

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No paran los avances en WhatsApp, debido a que en los últimos días se lanzó en la versión Beta una nueva función en la aplicación llamada ‘Multidispositivo’, la cual ha sido tendencia en las redes sociales por los beneficios que contiene.

Ahora bien, esta característica tiene como propósito vincular la cuenta de los usuarios en todas las versiones de la aplicación de mensajería instantánea más importante del mundo, como, la aplicación móvil, WhatsApp Web, Desktop y la app para tablets, las cuales estarán funcionando de manera independiente al dispositivo móvil.

En ese orden de ideas, ya se conoce el método para cerrar la sesión cuando se acceda a la cuenta con un dispositivo secundario. Como se mencionó con anterioridad, lo primero que se debe tener es la versión Beta de WhatsApp, ya sea en iOS o Android; acto seguido, vincular todas las versiones del aplicativo. Asimismo, se podrá desconectar el internet del celular, sin embargo se puede seguir chateando con normalidad, debido a que todos funcionan de forma independiente.

¿Cómo cerrar la sesión de WhatsApp?

Ingresar a los ‘Ajustes’.

Seleccionar la opción ‘Dispositivos vinculados’.

Presionar en ‘Cerrar sesión’.

¿Cómo cerrar la sesión de WhatsApp si el dispositivo está apagado?

Ingresar a los ‘Ajustes’ de la tableta.

Seleccionar la opción ‘Cuenta’.

Por último, dar clic en ‘Cerrar sesión’.

Por otra parte, otra de las ventajas de esta nueva función radica en que no se debe escanear el código QR. Este proceso solo se debe realizar una vez para poder ingresar a la cuenta de WhatsApp Web de forma automática, aunque se haya cerrado el navegador o apagado el computador. No obstante, el usuario no debe cerrar la sesión, debido a que sí se tendrá que volver a escanear el código QR.

Además, lo más recomendable es que la PC debe ser propia, ya que otra persona desconocida podrá revisar las conversaciones. En caso de que no sea de esa forma, lo mejor será cerrar la sesión de WhatsApp Web.

Así se puede activar el modo ‘Multidispositivo’ en WhatsApp Web

Abrir WhatsApp.

Pulsar los tres puntos en la parte superior.

Seleccionar ‘Dispositivos vinculados’.

Finalmente, escanear el código en la versión de escritorio de WhatsApp Messenger.

¿Cómo esconder todas las conversaciones en WhatsApp Web?

Con el paso del tiempo, la compañía tecnológica Meta le ha dado toda la prioridad a WhatsApp Messenger, debido a que constantemente lanza nuevas actualizaciones, con el propósito de mejorar la experiencia de los usuarios.

No obstante, varios usuarios, a través de las redes sociales, se han quejado de la poca implementación de herramientas para la versión web, la cual se puede utilizar en navegadores como Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, entre otros buscadores.

Ahora bien, WhatsApp Web cuenta con una serie de funciones que pueden ser favorables para los usuarios; por ejemplo, notifica cuando alguien se encuentra ‘En línea’; además, permite descargar los estados de los contactos, así como eliminar el ‘Escribiendo’.

Sin embargo, otra de las funciones que tiene esta versión es la de esconder todas las conversaciones del chat principal. En ese sentido, se debe descargar la extensión denominada ‘Wa Web Plus’, la cual se encuentra en la tienda oficial de Google.