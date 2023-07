¿WhatsApp con ‘cámara secreta’? Así la puede activar en su dispositivo móvil

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

WhatsApp hace parte del grupo de aplicaciones de Meta y está disponible en los dispositivos móviles con un sistema operativo iOS y Android. Pese a que ambas versiones cuentan con una interfaz distinta, en el mayor de los casos cuentan con las mismas funciones, exceptuando ciertos casos.

Por ejemplo, hay dos características que no se pueden encontrar en los iPhone; una de ellas es la misteriosa ‘cámara secreta’ que miles de usuarios no conocen y por ende permanece oculta.

No importa la marca del dispositivo móvil, ya que solo será necesario contar con el sistema operativo Android. Lo mejor del caso, es que no será necesario contar con una aplicación externa o versión no oficial, las cuales pueden llegar a vulnerar la seguridad de los usuarios y por ende robar información personal.

WhatsApp cuenta con funciones que no son tan conocidas por los usuarios. - Foto: Getty Images

¿Cómo activar la ‘cámara secreta’?

Para lograrlo, los usuarios deben ingresar a los ajustes de pantalla del dispositivo móvil. La medida se puede lograr a través del vacío de la pantalla, es decir que se debe oprimir una parte de la pantalla por unos segundos.

Una vez aparezcan los ajustes, seleccionar el apartado ‘Widgets’, con el objetivo de que aparezcan todas las opciones que existen en el dispositivo móvil. En total hay dos de WhatsApp; uno con forma de ventana y otro con cámara. Presionar sobre la segunda opción y sin soltarlo se debe arrastrar a un lugar vació de la pantalla.

Llevado a cabo esos pasos, se habrá creado un nuevo ícono en la pantalla del celular Android. Cuando los usuarios accedan a él, se activará de forma automática la cámara de WhatsApp, la cual sirve para tomar fotos o grabar videos y posteriormente compartirlas por medio de los mensajes o el apartado de ‘Estados’. También existe la posibilidad de seleccionar un archivo multimedia que esté guardado en la memoria interna del dispositivo.

El widget que tiene forma de ventana, permite visualizar los mensajes que llegan a la aplicación sin necesidad de abrirla. Sin embargo, no aparecen los archivos multimedia que alguna otra persona envíe.

Los widgets no son tan conocidos por los usuarios. - Foto: Getty Images

¿Cómo editar un mensaje enviado en WhatsApp?

WhatsApp es una de las aplicaciones que más se utilizan en el día a día, ya que a través de ella se suele escribir y enviar cientos de mensajes, ya sea para amigos cercanos, familiares o por trabajo.

Sin embargo, puede llegar a pasar que se cometa algún error ortográfico o gramatical al momento de redactarlo. También puede llegar a pasar que los usuarios olviden mencionar algo importante en el contenido, razón por la cual recurren a eliminar el mensaje.

No obstante, la aplicación de mensajería instantánea cuenta con una herramienta que permite editar el mensaje de forma rápida y sencilla, pero solamente hay un tiempo determinado para lograrlo y es de 15 minutos. Una vez culminado este tiempo, la edición ya no podrá llevarse a cabo.

WhatsApp. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Siempre que sea durante el rango de los 15 minutos, los usuarios podrán editar los mensajes a través de los siguientes pasos:

Ubicar y seleccionar el mensaje pulsando unos segundos en él.

Acto seguido, pulsar el botón de tres puntos horizontales ubicado en la parte superior derecha.

En el menú que se despliega, tocar en ‘Editar’.

Luego, aplicar los cambios necesarios en la edición.

Una vez hecho eso, pulsar el botón verde que aparece a la derecha del campo del texto para aplicar la respectiva edición.

Hecho todos los pasos, el mensaje parecerá con el término “Editado”. Sin embargo, los contactos que reciban el mensaje, no podrán ver cómo era el mensaje original.

Para obtener esta nueva función, los usuarios deben actualizar la aplicación de mensajería instantánea. En caso de no contar con ella, se debe esperar un par de días para contar con las nuevas actualizaciones de WhatsApp.