El truco viral de TikTok y WhatsApp para descubrir si su pareja le es infiel

En las últimas semanas, a través de las redes sociales, se ha hecho viral un nuevo método para dejar al descubierto a todas aquellos que son infieles a su pareja, simplemente usando TikTok y WhatsApp.

Las redes sociales se han encargado de revolucionar la forma en la que nos comunicamos, gracias a su versatilidad a la hora de comunicarnos y compartir información. Sus múltiples herramientas permiten que exploremos diferentes ámbitos, de tal modo que, generan un impacto significativo en nuestras vidas.

En ese sentido, estas plataformas digitales también se prestan para crear vínculos emocionales y sentimentales con terceras personas, algo que genera malestar e inconvenientes entre las parejas actuales.

WhatsApp cuenta con funciones no tan conocidas por los usuarios. - Foto: Getty Images / Peter Cade

Siendo así, al mismo tiempo, estas ofrecen ‘trucos secretos’, para que los usuarios puedan despejar sus dudas.

Se trata de una técnica que los mismos internautas se han encargado de difundir por medio de videos en TikTok, asegurando que, cuando la persona envía un video de la aplicación por WhatsApp, esta revela quien envió el video originalmente.

Trucos para detectar una infidelidad por redes sociales

Lo único que debe hacer, es seguir estos pasos de forma rápida y sencilla:

Solicite a su pareja que le envíe un video de TikTok por medio de WhatsApp.

El video debe enviarse directamente, no por medio de la URL.

Una vez reciba el video, ábralo y verifique los contactos recientes de su pareja.

TikTok permite crear contenidos virales en las redes sociales. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Por otro lado, la mayoría de las nuevas herramientas que la plataforma ha estado implementado en su aplicación para dispositivos móviles principalmente están dirigidas a brindar otras opciones para que los usuarios puedan interactuar con sus contactos de manera ágil y dinámica, la app también se ha acordado de quienes necesitan usar el servicio con más comodidad.

Por esta razón, WhatsApp realizó un importante ajuste en la funcionalidad que permite a los usuarios archivar las diferentes conversaciones que sostiene a través de la aplicación, cuando es necesario ocultar un chat que puede ser comprometedor.

Existe un método para contestar chats problemáticos de WhatsApp sin tener que usar el télefono. - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Aunque dicha herramienta permite esconder conversaciones que el usuario necesita desaparecer de la vista de otras personas, esta opción genera una pestaña de “Archivados” en la parte superior de las conversaciones que puede llegar a ser muy incómoda.

Sin embargo, actualmente existe una opción que hace posible desaparecer esa pestaña, para así tener la interfaz de WhatsApp libre de elementos molestos. La gran ventaja de este método es que no requiere la descarga e instalación de aplicaciones no oficiales, como WhatsApp Plus o WhatsApp Gold.

¿Cómo ocultar la pestaña de chats archivados en WhatsApp?

Ingresar a un WhatsApp.

Seleccionar una conversación y archivarla, pulsando el botón con forma de caja que tiene una flecha apuntando hacia abajo.

Ahora aparecerá la pestaña que dice ‘Archivados’.

Acceder al apartado de ‘Ajustes’ de WhatsApp.

Seleccionar la opción ‘Chats’ que aparece en el menú.

Buscar la herramienta ‘Mantener los chats archivados’ y luego desactivarla.

Después de haber completado con los pasos mencionados, en la pantalla principal de la aplicación dejará de aparecer la pestaña y a pesar de que lleguen nuevos mensajes a las conversaciones archivadas, estas no regresarán al área principal de WhatsApp.

No obstante, es importante precisar que la pestaña de ‘Archivados’ no desaparecerá del todo, pues ahora pasará a quedarse fijada debajo de todas las conversaciones que no tenga archivadas el usuario.

Por lo tanto, los chats que el usuario necesita ocultar pasarán desaparecidos al no quedar en una posición destacada cuando se accede a la popular plataforma de mensajería instantánea.

Por último, a pesar de las diversas características y funciones que ofrecen las redes sociales, recuerde que es fundamental promover la confianza y la comunicación en las relaciones de pareja.